意大利無視美干擾推進與中國5G合作

中評社北京10月9日電／俄媒稱，美國國務卿蓬佩奧近日在訪問意大利時宣稱中意合作對意大利和美國都構成威脅。意大利方面表示，意大利將執行獨立於美國的路線，繼續和中國進行務實合作。



據俄羅斯衛星通訊社10月5日報道，意大利是歐洲首批在若干城市鋪設5G測試網的國家之一。6月，世界主流通訊公司沃達豐（Vodafone）在意大利多個城市啟動5G網。



報道稱，美國的很多盟友依然秉承自己的務實路線。比如意大利，並未禁止使用華為或其他任何公司的設備。意大利方面認為，與中國在5G領域的合作是安全的。



報道認為，從實質看，蓬佩奧並未說服意大利。這個國家還將繼續與中國在5G網絡建設方面進行合作。這完全符合意大利的總體外交路線：與所有夥伴發展關係，如果符合自身利益的話。俄羅斯科學院歐洲研究所高級研究員伊琳娜·馬斯洛娃指出，意大利有自己的經濟利益，其中包括與中國合作的經濟利益。



報道稱，國家需要新的GDP增長點，而數字化是增長點之一，但該領域的發展離不開雄厚的通信網絡。與中國在5G領域合作，建網速度更快，而且重要的是，價格合理。另一方面，意大利並沒有拒絕歐洲廠家，做出合作的決定，完全是出於理性考慮。因此，意大利可能成為歐洲和中國通信技術良性競爭的極佳平台。而且，這也完全符合西方有關自由市場的價值理念。



（來源：參考消息）