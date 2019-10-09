中國代表呼籲支持馬里推進和平與和解進程

中評社北京10月9日電／中國常駐聯合國副代表吳海濤8日在安理會馬里問題公開會上發言，呼籲支持馬里推進和平與和解進程。



吳海濤說，當前，馬里和平和解進程正在緩慢推進，包容性全國對話的籌備工作正逐步展開，馬里中部族群間和解進程也取得進展。同時，馬里及周邊薩赫勒地區安全形勢對落實馬里《和平與和解協議》構成挑戰。國際社會應繼續關注馬里問題，為馬里及地區國家政治、安全和發展提供幫助。



第一，支持馬里推進和平與和解進程。馬里各方應以全國對話為契機，共同致力於國家和平與發展，通過充分協商和平解決分歧。國際社會應向馬里提供建設性幫助，支持其加強發展能力和政府施政能力。



第二，支持馬里加強安全能力建設。國際社會應繼續幫助馬里政府提高安全和反恐能力，使其逐步自主承擔安全責任。吳海濤呼籲加強地區合作，通過綜合手段應對馬里境內及周邊恐怖主義問題。國際社會應繼續為薩赫勒五國聯合部隊提供支持。



第三，支持馬里實現經濟社會發展。國際社會應繼續幫助馬里鞏固經濟基礎，實現自主和可持續發展，以合作促發展，以發展促和平。



第四，支持聯合國馬里多層面綜合穩定特派團（馬里穩定團）工作。吳海濤說，中國是馬里穩定團重要出兵國，目前有420餘名維和人員在馬里穩定團執行任務。中方將同國際社會一道，繼續為馬里和平、穩定與發展作出貢獻。



2012年3月，馬里發生軍事政變。2013年4月，聯合國安理會通過決議，決定設立馬里穩定團。2015年5月，馬里政府與北部地區部分武裝組織簽署《和平與和解協議》。同年6月，各方完成協議最終簽署。然而，馬里北部地區近年來一直衝突不斷，中部地區的武裝襲擊也有增多趨勢。



（來源：新華網）

