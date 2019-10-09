越南為何無法代替中國？

中評社北京10月9日電／日媒稱，在美中貿易戰背景下，很多企業將目光投向越南，但越南無法充分抓住商機。基礎設施建設跟不上需求擴大的速度、房地產價格高漲、高科技企業人才短缺，越南面臨著諸多課題。



據日本《富士產經商報》10月7日報道，包括美國“字母表”公司旗下的谷歌公司等企業紛紛投資越南，越南作為東南亞經濟增長引擎備受關注。其年輕的中等收入階層隊伍壯大，還與許多國家和地區簽署了自由貿易協定，外資製造業企業積極進入越南。



報道指出，越南雖然備受期待，但實際條件跟不上。公路擁堵、港口混亂、土地和用人成本高漲、政府放寬管制的速度較慢，越來越多的企業對此感到不滿。美國壁毯公司不無失望地表示，由於越南基礎設施投資不足，部分集裝箱滯留海上無法卸貨。台灣儒鴻公司提及，有必要在越南以外的地方尋找更多的設廠地點。



美國貝恩公司專家指出，自2015年以來，越南吸引了許多玩具製造商，但如果越南無法快速彌補基礎設施差距，則可能失去吸引力。



不過，目前資金還在不斷湧入。據越南政府統計，今年1月至8月外國直接投資總額達120億美元（1美元約合7.1元人民幣），同比增長6.3%。新增註冊項目達2406件，同比增長25%。



對於越南而言，以港口為主的基礎設施建設是一個主要課題。據彭博信息研究公司統計，集裝箱運輸量居世界前十位的港口中有6個是中國港口，其中上海居第一位，而越南胡志明港居世界第二十五位。從2017年世界集裝箱運輸量所占份額來看，越南為2.5%，中國為40%，兩者差距很大。



據越南政府估算，港口設施開發費用約為80萬億至100萬億越南盾（1萬越南盾約合3.1元人民幣——本網注）。新建港口和改建舊港口的巨額項目尚未實現。



台灣鋒明集團董事長蔡文瑞指出，從現在的狀態看，即使在中國大陸設廠的台灣企業當中只有5%的企業向越南轉移工廠，越南基礎設施也無法完全滿足需求。

