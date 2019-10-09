第四屆中國－中東歐國家創新合作大會舉行

中評社北京10月9日電／第四屆中國－中東歐？國家創新合作大會8日在塞爾維亞首都貝爾格萊德舉行。



塞爾維亞總理布爾納比奇在開幕式致辭中說，塞爾維亞重視與中國的良好關係，希望借舉辦本次創新合作大會的機會加深整個中東歐地區在創新、人工智能、機器人以及數字化方面的合作。



塞爾維亞負責創新和技術發展的部長波波維奇在致辭時表示，第四屆中國－中東歐國家創新合作大會為塞爾維亞制定創新政策提供新思路，並將進一步促進國家經濟發展。



中國科學技術部部長王志剛在致辭中說，科技創新合作已經成為中國－中東歐國家合作的新亮點。本次創新合作大會是從“16＋1”發展到“17＋1”後的首次大會，必將推動中國－中東歐國家友好合作關係進一步深入發展。



王志剛說，中東歐國家是中國長期以來開展國際科技合作的重要夥伴，科研機構、科研人員之間建立了相互信任和非常友好的關係，在機械製造、新材料、航天、食品加工和生物工程等諸多領域取得了豐碩的合作成果，並逐漸構建起全方位、多領域、多層次的科技創新合作全新格局。



本次大會為期兩天，來自中國和17個中東歐國家的近600名代表參加。會議期間，中國企業和院校共與塞爾維亞簽署12項合作協議，涉及醫藥、環境保護、智慧城市、共建實驗室等多個領域。



（來源：新華網）