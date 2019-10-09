印度正努力打造本土芯片製造業

中評社北京10月9日電／英媒稱，印度政府投入大量資金，發展國產半導體產業。



據英國《經濟學人》周刊網站10月5日報道，在芯片製造領域，印度幾乎是白手起家。印度唯一的半導體（半導體是所有電子產品的核心）工廠是位於昌迪加爾的一家政府經營的工廠。它是印度政府1983年與一家現已關閉的美國芯片公司合作成立的。這家芯片製造廠由太空部管理，專門製造軍用芯片。另一家政府機構——先進運算開發中心——也設計了一些芯片，但讓外國人來製造。



報道稱，2017年，印度政府批准向先進運算開發中心提供4500萬美元資金（1美元約合7.1元人民幣），用於設計一套基於名為RISC－V的開源技術的新芯片。與英特爾公司或安謀科技公司的專利芯片的設計不同，任何能連上互聯網的人都可以免費下載RISC－V，無需許可證就能將其納入自己的芯片設計。這意味著任何以這種方式設計的芯片生產成本都比較低，因為無需向西方公司支付專利權使用費。外國政府也更難干擾芯片的生產過程。先進運算開發中心已完成其首枚RISC－V芯片的設計，並將很快開始製造。



政府還在資助一個名為沙克蒂的商業芯片項目，該項目也使用RISC－V。先進運算開發中心正在製造供政府使用的芯片，因此對最終的設計秘而不宣，而沙克蒂項目的工程師將公布其芯片的最終設計，這樣任何其他公司都可以在其基礎上繼續製造。沙克蒂項目利用中國台灣工廠進行實體生產，已製造出一種芯片用於展示技術，這也是印度設計的首枚商用芯片。



報道指出，RISC－V項目的目標還包括讓印度與地緣政治隔絕。在美國以國家安全名義對半導體出口嚴加限制的同時，RISC－V成了首個面向廣大用戶的開源芯片設計，這並非巧合。



先進運算開發中心硬件設計主管S·克里希納庫馬爾·拉奧表示，消除技術禁運風險是印度推進本土半導體項目的主要原因之一。中國企業也在迅速採用RISC－V技術。歐洲對RISC－V的興趣也在增長。

