1－8月收入增20.9%　互聯網業務收入規模不斷擴大

中評社北京10月9日電／工業和信息化部發布的數據顯示，今年1—8月，我國規模以上互聯網和相關服務企業（簡稱互聯網企業）完成業務收入7522億元，同比增長20.9%，增速同比提高0.2個百分點，比1—7月加快0.2個百分點。



工信部有關負責人表示，前8個月互聯網企業運行呈現以下亮點：一是行業利潤增速超過收入。1—8月，全行業共實現營業利潤709億元，同比增長32.7%，增速同比提高19.7個百分點，較1—7月提高13.2個百分點，高出同期收入增速11.8個百分點。



二是研發投入增幅繼續保持高位。1—8月，全行業研發投入額313億元，同比增長21.0%，增速同比提高4.1個百分點，與收入增速基本同步。



三是固定資產投資總額增速轉降為升。1—8月，全行業固定資產投資245億元，同比增長5.1%，一舉扭轉了前7個月增速下滑的局面。



此外，互聯網企業在網絡音樂和視頻內容、網絡銷售、旅遊出行、生活服務和電子政務等應用上不斷創新，帶動互聯網業務收入規模不斷擴大。1—8月，包括網絡音樂和視頻、網絡遊戲、新聞信息、網絡閱讀等信息服務收入規模達4958億元，同比增長24.3%，增速較1—7月提高3.2個百分點，占互聯網業務收入比重為65.9%；以提供生產服務平台、生活服務平台、科技創新平台、公共服務平台等為主的企業實現業務收入1974億元，同比增長17.2%，較1—7月提升2.8個百分點；互聯網企業完成相關的互聯網數據服務收入72億元，同比增長23.3%。



（來源：海外網）