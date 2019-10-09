美官員：特朗普與埃爾多安通話被“碾壓”

中評社北京10月9日電／美媒稱，一名了解情況的美國國家安全委員會消息人士說，唐納德·特朗普在與土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安的通話中，被後者“碾壓”。



據美國《新聞周刊》網站10月8日報道，在特朗普總統與埃爾多安總統6日下午依照約定通話時，特朗普說他將下令美軍從敘利亞北部撤離。



據這名掌握通話內容第一手情況的國家安全委員會官員說，特朗普不贊成土耳其對庫爾德武裝力量採取任何軍事行動，但也沒有在通話期間威脅說如果土耳其決定採取進攻行動，將對其實施經濟制裁。



報道稱，這兩位領導人通話的主要議題之一，是敘利亞東北部庫爾德人控制的“敘利亞民主軍”關押的約2000名“伊斯蘭國”囚犯。美軍一直為“敘利亞民主軍”提供資金援助。



特朗普對埃爾多安說，儘管美國目前沒有在敘利亞關押“伊斯蘭國”組織的囚犯，但是他不想與“伊斯蘭國”組織囚犯有任何關係。敘利亞國防軍控制著這些被關押的囚犯。



根據白宮的聲明和這名國家安全委員會官員所稱，埃爾多安說，土耳其將接手這些“伊斯蘭國”組織的囚犯。



這名國家安全委員會的消息人士說：“特朗普總統肯定在談判中失利了，只能同意撤軍以使我們看起來像是有所收獲——然而我們什麼收獲都沒有。美國國家安全進入了一種未來幾十年危險逐漸加劇的狀態。”



報道稱，土耳其長期以來一直視敘利亞的庫爾德民兵組織為恐怖組織，儘管美國向該組織提供軍事和資金援助幫助其打擊“伊斯蘭國”組織。



美國政府官員2019年1月表示，特朗普突然下令撤軍可能會削弱美國與地區盟友的戰略聯盟。全面撤軍還可能令美軍失去在該地區一個富有價值的地位，從而威脅到美國在該地區的利益，包括以色列和約旦等盟友的利益。



這名國家安全委員會官員7日將土耳其比作“操場上的恃強凌弱者”。



這名官員還說：“我們正在昭告全世界，我們將利用你們，然後將你們拋棄。”



（來源：參考消息）