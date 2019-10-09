新華網：美粗暴干涉我新疆事務禍心昭著

中評社北京10月9日電／美方日前以所謂“新疆人權問題”為借口，將一些中國地方政府機構及企業列入出口管制實體清單，宣布對相關中國官員實施赴美簽證限制。這是對中國內政的粗暴干涉，顯示出美方無視國際關係基本準則的霸道行徑，其真實企圖路人皆知。



新疆事務純屬中國內政，任何國家無權干涉。針對美方對新疆事務的粗暴干涉，中方已嚴正敦促美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。



實際上，新疆根本不存在美方所稱的所謂宗教、人權問題，倒是分裂與暴恐長期困擾新疆。新疆採取的反恐和去極端化舉措，旨在從源頭上預防極端主義和恐怖主義的滋生，不僅符合中國法律，也是對聯合國《防止暴力極端主義行動計劃》的具體落實，與世界上其他一些國家和地區的做法相通。



事實勝於雄辯。正是由於採取了正確舉措，新疆已連續3年未發生暴力恐怖案（事）件，社會風氣明顯好轉，社會大局持續穩定。新疆的反恐和去極端化舉措受到包括新疆在內的全國各族人民的支持，為國際反恐事業作出了積極貢獻，也得到許多國家的肯定。



實際上，明眼人早已看穿美方一些人的“套路”。他們無非是拿“人權”“宗教”為幌子，包藏干涉中國內政、遏制中國發展的禍心。這樣的禍心，在涉港、涉台等事務上早已顯露無餘。



美方將中國機構和企業列入出口管制實體清單、對中國官員實施簽證限制的行徑，也顯示出美方一直以來赤裸裸的霸權主義行徑。長期以來，美方把自己當做“世界警察”，抱著“唯我獨尊”的蠻橫心態，動輒以國內法實施“長臂管轄”，對他國機構或企業等實施單邊制裁。美方行徑嚴重違反國際關係準則，破壞國際法權威，是逆潮流而動的危險行徑，正日益受到國際社會的普遍反對。



奉勸美方一些人，立即停止對新疆事務的粗暴干涉，停止以人權為名干涉中國的種種行徑。中國也將採取一切必要措施，堅決維護自身利益。



（來源：新華網）