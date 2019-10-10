國關名家分析新中國七十年外交　座無虛席

金燦榮教授的中國對外關係70年講座人氣爆棚（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月10日電（記者 郭至君）今年是新中國成立70周年，中國從建國初期的“一邊倒”、“兩個拳頭打人”到“一條線”、“一大片”再到“全方位”的外交政策，中國的對外政策與時俱進，不斷發展。當前，世界處於大變局中，民粹主義、保護主義盛行，黑天鵝事件層出不窮，中國對外關係面臨嚴峻考驗。中國人民大學國際關係副院長金燦榮8日晚在人大重陽名家講壇上以“中國對外關係70年”為題進行了主題演講，獲得極大關注，現場有超過500名觀眾報名，有著聽眾甚至席地而坐。



金燦榮在講座上表示，縱觀70年，外交方面做到中國這麼優秀的國家很少了，平心而論，中國70年的外交是成就為主的，是很成功的。首先，中國沒有去侵略別國，消耗本身的資源。第二，中國作為超大國，主要還是內政決定外交，外交在這個軌道上沒有偏離。



金燦榮說，中國外交的前三十年的意識形態比例比較大，後四十年則淡化一些，國家利益的比例占得比較大了，在這個過程中，也引進了部分的西方的意識形態，新自由主義滲透到中國的方方面面。早期，蘇聯來的馬克思主義意識形態占了一部分，改革開放之後進來的西方的新自由主義後來又占了一部分，到現在，中國的本土主義、和合文化、天下主義開始興起，我們自己的理論出來了，這個西方關注的比較多，而且目前本土主義的影響力在上升，且上升的速度很快。



“科學發展觀、人類命運共同體這樣的概念都是很有中國特色的，與西方很不一樣，西方是非黑即白的思維，是二元對立的。而中國文化是陰陽文化，可以融合，但不能戰勝對方，我們是二元統一的。新中國剛剛成立，就有和平共處五項原則，也是一個很好的說明的例子。”金燦榮講到。



治大國如烹小鮮，但這盤菜“炒”地並不容易。但中國的自我調整、糾錯能力非常好，取得了很多成就。首先就是——被人家侵略的時代不複存在了。國家的主權獨立得到了比較好的維護。

