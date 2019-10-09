黑衣魔明毀設施暗傷港人

中評社香港10月9日電／香港文匯網報道，暴徒在剛過去的周末再度升級暴力，在全港多區打砸搶燒，嚴重危害公共安全、破壞香港法治。行政長官林鄭月娥昨日出席行政會議前會見傳媒，譴責暴徒的暴力行為已經去到沒有底線，形容是無法無天，指暴徒不單破壞死物，更打擊60萬人基層僱員的生計，因為這些基層僱員可以說是“手停就口停”。她又談到暴徒低齡化的問題，指周日的被捕暴徒中，竟有一成為15歲以下的學生小暴徒，強調特區政府和全社會要關注未成年者，不應該讓學生去參與這些政治活動、進行暴力衝擊、以身試法。



對於剛過去的“長周末”，香港各區都出現了嚴重及廣泛的暴力破壞行為，林鄭月娥認為暴徒的行為是很有針對性。第一，暴徒希望全線癱瘓香港的鐵路系統，影響香港的日常生活、市民出行和商業活動；第二，如果某一個系列的商店說了一些話令暴徒不滿，暴徒將肆意攻擊這一系列的商店，或是這個企業旗下的商店，散播恐怖意識﹔第三，暴徒行使私刑，非常殘忍地毆打一些市民，又在公路上設置非法路障去截查車輛，查看車內人士的身份證明文件，“這些完全是極度違法的行為，令香港進入一個非常危險的境界。”



林鄭月娥批評暴徒暴行已經去到沒有底線、無法無天，並強調特區政府會以最大的決心制止這些暴力行為。



林鄭月娥續說，當暴徒大肆破壞商場和地鐵站的設施時，事實上他們傷害的是廣大香港市民。她指出，香港經過4個月混亂的情況，首當其衝受到很大打擊的是零售、餐飲、旅遊和酒店業，這數個行業里共有60萬人工作，當中很多都是基層僱員，甚至可以說是“手停就口停”。



她亦舉出相關的數據，如零售方面在8月按年下降了25%；旅客方面在八九月已經按年下降了30%至40%；10月首6天，即是“黃金周”假期，來港旅客下降超過50%，8月香港的酒店入住率只有66%，比往年下降28個百分點。她擔心，食肆方面會有大量裁員，甚至是倒閉，同時很多商場都要被迫提早休息，或是全日關閉。



速落實措施 助失業者紓困



林鄭月娥表示，特區政府會為這些受影響的行業提供支援，亦會盡快落實財政司司長已經分別公佈的兩套一系列措施，例如一些減免租金、減免政府費用，及為基層市民提供一些支援，包括那些失業或開工不足的市民。

