文匯網：暴徒發狂 縱暴派進退兩難

中評社香港10月9日電／香港文匯網評論，特首林鄭月娥宣佈引用《緊急情況規例條例》權力，訂立《禁止蒙面規例》。《緊急法》雖然是上個世紀20年代港英時期通過的法律，但在回歸後，全國人大常委會已確認有關條例並無抵觸基本法，因而得以保留下來成為特區法律。因此，特首因應當前緊急局勢，引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》，從法律上看並沒有可質疑之處。“末代港督”彭定康日前出來抽水，指立法是瘋狂云云，完全是不知所雲，在港英時《緊急法》已經存在，至於《禁蒙面法》更是大多數民主國家打擊恐怖活動的重要手段，彭定康的指控不但無知，更是別有用心，自暴其醜。



在《禁蒙面法》出台後，暴徒隨即發起連日的瘋狂破壞。於是有人說《禁蒙面法》是令局勢火上加油，反而不利於平定暴亂。這種說法是只見樹木不見森林。從來沒有人會以為《禁蒙面法》出台暴徒就會乖乖散去，此法主要有兩個目的：一是方便警方作出檢控；二是令到一般市民不會貿然參與非法活動。



如果此法無用，反對派會立即提出司法覆核，要將法例拉倒嗎？彭定康還要出來“獻世”詆毀立法嗎？暴徒的發狂正說明《禁蒙面法》擊中其要害。



暴徒的暴行引發民意愈來愈大的反感，縱暴派也開始察覺到民意走向，如果暴亂不斷升級，一方面將引來民意的巨大逆轉，暴徒生死縱暴派不在乎，但縱暴派之前撈取的政治資本會輸清光；另一方面如果暴亂失控，特區政府完全有理由將區議會選舉取消。確實，在這樣規模的暴亂下，根本不適合進行選舉，這樣反對派企圖收割政治果實的圖謀將會全盤落空，整場暴亂變成“白做一場”。



因此，縱暴派領頭人黎智英日前已在《蘋果日報》寫了一篇名為《這不是硬拚的時候》的文章，文章囉囉唆唆，總結就是四個字：“鳴金收兵”。而“文痞”陶傑亦撰文勸暴徒“不要為林鄭入冊”，應停止違法衝擊云云，李柱銘等人亦相繼發出類似聲音，這說明縱暴派企圖收韁，擔心衝擊失控，令他們由贏變輸，所以要發聲勸阻暴徒。



然而，暴徒已經發狂，還會聽縱暴派指揮嗎？縱暴派當日千方百計煽動暴徒出來搞事，但放出去的暴徒，現在要收韁會這麼容易嗎？恐怕這只是他們的一廂情願。當前正是這場暴亂的關鍵時候，特區政府必須集中一切力量全力平亂，並且準備其他可用的法律工具，全力遏止暴亂。



至於縱暴派已是進退兩難，或者從心底裡，他們也希望政府盡快止暴制亂，讓他們可以脫身。但市民眼睛是雪亮的，縱暴派毀了香港，還想在選舉撈取油水，這是當香港市民都是傻瓜嗎？