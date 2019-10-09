小泉進次郎想休育嬰假　日本網友：背叛國民

中評社北京10月9日電／現年38歲的小泉進次郎今年8月宣布與日本女主播瀧川雅美結婚，而且瀧川雅美已經懷孕，預產期為2020年1月左右。小泉日前表示想申請育嬰假，卻引發日本社會眾多反對的聲音，有網友甚至表示，小泉請育嬰假“是對國民的一種背叛行為”。



日本新任環境大臣小泉進次郎能否休育嬰假的話題，一直是日本輿論關注的熱點。據日經中文網9日報道，小泉稱，自己之所以會有這個念頭，是緣於他和新西蘭總理傑辛達⋅阿德恩此前的會談。阿德恩是世界第一位請產假及育嬰假的總理，她在2018年6月生下一名女嬰後請假6周，育嬰假期間有副總理代理職務，阿德恩在家照常批閱重要公文。



對於小泉的表態，日本許多看法認為雅頓畢竟是女性，產婦及母親的地位是無可取代的，而小泉是男性大臣，狀況不同。



日本國內反對小泉休育嬰假的聲音層出不窮。保守人士認為，日本育嬰假制度是留職減薪，因為沒有國會議員請育嬰假會被減薪的規定，小泉即使請假，也還可以領到全額的國會議員報酬，這顯然很不公平。還有一些日本保守人士發聲批評小泉稱，“大臣的工作不是那麼好做的，應該以國事為最優先才行！如果做不到的話，當初就不要答應擔任大臣的工作！”“要請假可以，但要有人代理業務，國會議員的業務誰來代理呢？”“內閣大臣的工作更是無法代理的，怎可輕言要請育嬰假？”



日本在野黨國民民主黨眾議員泉健太反對說：“日本想請育嬰假而無法請的人很多，應該以國民最優先，等所有的上班族想請都能請之後，大臣才能說要請！”日本大阪市市長鬆井一郎也發聲表示，“小泉都入閣了，早就不是可以說要請育嬰假的立場了！”



一些日本網友也批評稱，“小泉是拿稅金的，對國對民應為奉仕之身，請育嬰假是對國民的一種背叛行為！”“既然身為國會議員，自己或家人的事都應該擺在後面！”“國會議員的工作並非一般的工作，如果一定要請，那就請先暫辭國會議員的工作！”日本作家百田尚樹更是揶揄小泉說：“那請乾脆到孩子長大成人為止都請假算了！”



不過，也有一些人對小泉表示支持。東京都知事小池百合子就表態說：“小泉應該堂堂皇皇地請育嬰假才對！”還有人表示，如果小泉請育嬰假的話，將能夠大大促進日本社會意識改革。日本著名婦產科醫生宋美玄透露，小泉曾向她咨詢過有關少子化對策問題，小泉當時表示，如果自己孩子出生的話就會請育嬰假，她很期待小泉能真的實現請育嬰假的想法！



據了解，日本男性請育嬰假的比率極低，如果連不滿一周的育嬰假都算的話，也只有6%。日本不僅國會議員，普通上班族也同樣很難請育嬰假，理由也跟輿論批判小泉的差不多，就是“自己的工作無法找到人替代”“人手不足”等，也有人擔心在請育嬰假時，自己的工作會被取代，影響工作維持與升遷。



小泉自己也表示，會盡量取得各界的理解。身為日本前首相小泉純一郎之子，他與普通上班族一樣，也得擔心請育嬰假無法獲得職場理解等問題，可見日本國內基本上要請育嬰假的確很困難。



（來源：海外網）