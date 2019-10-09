關正文：《紅岩》是塑造價值觀之書

中評社北京10月9日電／去年，獨創場景式讀書模式的《一本好書》以9.2分的高分名列2018年度網綜豆瓣評分榜首。10月7日，《一本好書》第二季在觀眾的盼望中如期回歸，首期節目選擇演繹紅色經典《紅岩》。



《紅岩》於1961年初版，迄今銷量上千萬册，並被改編為影視劇、舞劇等多種藝術形式，廣為流傳。對於第二季的首期節目中選擇《紅岩》，總導演關正文表示，這是自己內心認可的“塑造價值觀之書”。在他看來，在當代中國歷史上，有三部文學作品對形成人們當時普遍認同的價值觀起到了至關重要的作用，它們分別是《紅岩》《紅日》《紅旗譜》，其中公認影響最為深刻的作品，就是《紅岩》。



第二季的書目還包括《駱駝祥子》《簡·愛》等中國讀者耳熟能詳的作品。關正文特別提到《魯迅雜文集》的入選：“魯迅作品應該是中國全民閱讀永遠的精神食糧，但現實是很多年輕人與魯迅的距離越來越遠，這件事情太有必要再好好說說了。”



據介紹，第二季在劇本改編、戲劇衝突的層次和清晰度等方面，都有了非常大的強化，也給了演員們更多的發揮空間。除了王勁鬆、王自健、喻恩泰、曹衛宇、尤靖茹等上季演員回歸之外，《一本好書》第二季還吸引了於震、周一圍、高亞麟、葉璇、薛佳凝、海一天等實力派演員加盟。與一般意義上的劇組不同，每個演員都帶著自己獨特的閱讀體驗和對人物的理解而來。《一本好書》第二季從10月7日起每周一20：00在騰訊視頻上線、10月14日起每周一22：30在江蘇衛視播出，繼續與觀眾分享好書。



來源：北京日報