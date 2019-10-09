主流大片激發國慶檔觀影熱潮

中評社北京10月9日電／今年國慶檔，一批主流大片接連上映，營造了慶祝新中國成立70周年的濃厚氛圍。據國家電影專資辦數據顯示，截至10月8日，中國電影國慶檔票房已突破50億元，創歷史新高。其中，《我和我的祖國》票房突破22億元，《中國機長》票房達20億元，《攀登者》同樣成績喜人，8億元的票房成績為今年國慶檔佳績作出了不小的貢獻。



新主流大片叫好又叫座，在這個國慶檔受到觀眾的追捧，說明主流電影作品再一次拓展了題材和內容，成功實踐了商業化的新探索。在中國文聯電影藝術中心主任、中國電影評論學會會長饒曙光看來，“為了我的祖國和機長一起攀登”，成為國慶節期間的觀影熱潮，成為一種新的文化景觀和電影景觀，無論創作經驗，還是運作模式，對中國電影發展，都有著多方面的啟示意義。



聚焦小人物的故事引發觀眾共鳴



今年國慶檔的電影雖然在題材、視角方面各不相同，卻有一個明顯的共通點，那就是聚焦新中國成立70年來，壯闊歷史中一個個普通人的故事。不管是衝擊珠峰的登山運動員，還是力挽狂瀾的優秀機長，他們在大熒幕上的形象都沒有被“神化”，而是展露出接地氣、生活化的一面。《攀登者》中，張譯飾演的曲鬆林因為曾經的遭遇變得有些偏執；《中國機長》裡，張涵予飾演的機長劉長健也在日常工作中顯得有點不近人情。他們並非傳統意義上“高大全”的英雄，也會有困惑、有迷茫、有恐懼。



在《我和我的祖國》中，人物形象也立體豐富。為了街坊能夠看到中國女排決賽而放棄給小美禮物機會的東東，吃個分手飯也要潑男朋友一臉水的呂瀟然，被兒子、前妻嫌棄的侃爺張北京……這些小故事，構成了一曲曲贊歌，展現了新中國成立70年來百姓生活的變遷以及中國的發展成就。“《我和我的祖國》中，7個普通人不普通的故事，讓我看到了個人與國家之間最深刻的聯結，沒有國家，就沒有個人，沒有個人的奉獻，就沒有國家的強大。”中國傳媒大學的李欣說。

