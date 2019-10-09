港區全國政協委員呼籲嚴格執法

中評社香港10月9日電／香港特區政府出台《禁蒙面法》，但是仍有少數暴徒瘋狂打砸，妄圖做最後反撲。港區全國政協委員呼籲特區政府及警隊嚴格執法，打消暴徒僥倖心理，認為司法機構也應該依法盡快對違法者進行檢控及定罪，讓他們付出應有的代價。



港區全國政協委員張國榮表示，政府出台《禁蒙面法》只是第一步，要真正產生明顯效果還需要執法及司法部門的配合。他呼籲，警方要對蒙面暴徒嚴格執法，不能手軟，防止他們存有僥倖心理，繼續挑戰法律的權威；而司法部門則應盡快對違法人士進行檢控及定罪，從而產生阻嚇力，遏止暴力浪潮繼續蔓延。



港區全國政協委員、香港新活力青年智庫總監楊志紅表示，《禁蒙面法》的實施是止暴制亂的一記重拳，但暴徒一方面是抱持法不責眾的僥倖心態，另一方面也在做滅亡前的最後反撲，繼續瘋狂打砸搶燒。特區政府和警方要嚴格執法，儘快在市民中樹立該法的權威性和威脅性，對敢於知法犯法的極端分子絕不姑息，讓大多數普通市民意識到蒙面遊行的嚴重後果，進而減少每次暴行的參與人數，幫助香港社會儘快恢復平靜。



港區全國政協委員黃華康表示，特區政府實施《禁蒙面法》，展現止暴制亂的決心；而法庭必須切實執法，嚴懲破壞法治的蒙面暴徒，讓他們為自己的破壞行為承擔法律責任，還社會安寧穩定，顯示《禁蒙面法》的法律效力。



港區全國政協委員朱銘泉表示，《禁蒙面法》一是顯示政府在艱難時刻敢承擔、有決心，運用一切法律手段止暴制亂；二是警告青年人不要以身試法。因此社會各界更應全力支援《禁蒙面法》，令其充分發揮阻嚇力，提升警方執法成效，以法制暴，重建安寧。



來源：大公文匯全媒體