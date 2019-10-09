藍常委曾文培：光靠3百萬韓粉無法打贏選戰

國民黨中常委曾文培接受媒體採訪。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月9日電（記者 李其樺）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜最近民調普遍落後民進黨蔡英文10%以上，國民黨中常委曾文培今日受訪表示，會把民調數字當作激勵的目標，國民黨的支持者還是會團結在一起，相信未來韓國瑜的支持度會慢慢爬升。



曾文培也提到，近日黨代表將串連成立全台挺韓國瑜後援會，預計在12月舉辦成立大會，這類挺韓活動會愈來愈多。



對於媒體報道鴻海創辦人郭台銘不選後有6成郭粉轉為柯粉，只有1成轉為韓粉，曾文培認為，這就是我們要努力中間選民這塊，韓粉大概有300萬人，光靠這些人沒辦法打贏選舉，無論是郭粉還是任何粉，都是我們要積極爭取的對象。



韓國瑜確定15日請假全力拚大選，曾文培表示，距離大選僅剩2個多月，韓國瑜如果只待在高雄市不夠的，對手雖然也是公職，卻可以用很多方式達到輔選的目的，韓國瑜只能請假，否則一群人會說假公濟私的批評。



曾文培表示，未來韓國瑜一旦請假全力投入選舉，黨中央也會在各縣市幫他辦活動，近日黨代表將串連成立全台挺韓國瑜後援會，預計在12月舉辦成立大會，這類挺韓活動會愈來愈多。



近日韓粉攻擊馬英九和郭台銘擁抱，馬辦回擊“假韓粉”，曾文培表示，聲明裡面如果特別提到假韓粉，就不是針對韓國瑜粉絲來說，裡面有些特定支持對象的人，會在這方面刺激包括馬英九在內願意支持韓國瑜的人，目的當然是希望愈少人幫助韓國瑜愈好。所以這份聲明當然不是針對韓國瑜的粉絲。



曾文培表示，韓國瑜的支持者來自各行各業，我們沒有辦法控制每一個粉絲的行為，我們也希望韓國瑜的粉絲也要替韓國瑜多想點，怎樣做才不會造成其他人的反彈。



有藍營“立委”擔心找郭台銘站台的話，可能也會引發韓粉反彈，曾文培表示，郭台銘已經不是國民黨員，只要他不幫國民黨候選人以外的人站台，應以更大的空間看待事情，以黨中央的立場來說，目前還是把郭台銘當友軍，郭董還是支持“中華民國”，與我們的理念一致。至於郭台銘如果在國民黨“立委”選區提出他自己的候選人，郭台銘也是企業家，他要替誰站台我們無法管到那麼多，國民黨當然全力替黨籍候選人加持。