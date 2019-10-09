韓請假拚大選　網紅村長：最糟糕的已經結束

詹江村。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月9日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜將在16日請假，開始選舉行程，可以預期，“討厭韓國瑜”這個現象會開始轉變，變成“討厭中華民國”與“喜歡中華民國”兩種選擇，泛藍不會討厭“中華民國”，自然更有效整合。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格後，連任兩屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士，曾擔任馬英九桃園後援會召集人，朱立倫競選桃園縣長宣傳部主任。詹最近經常透過直播評論時政，多次在網路直播力戰“館長”陳之漢，躍升網紅，詹江村的“村”字贏得“村長”封號，還有不少追隨者。



媒體報道，韓國瑜預定15日高雄市政會議後，宣布自16日起請假投入2020大選，市長職務將由副市長葉匡時代理。請假後的韓國瑜將以高雄市黨部為基地，展開全台22縣市“平民土地之旅”，打出自己風格的“韓式大選”。



人稱“村長”的詹江村，以“死豬不怕開水燙”來形容韓國瑜，早就被媒體或網絡無所不用其極攻擊，根本不怕任何詆毀或抹黑，韓國瑜還是一樣。



詹江村告訴中評社，現在“黑韓”程度花招真的嘆為觀止，甚至內銷轉外銷，台灣撰稿、日本發文、修理韓國瑜，典型例子就是日本週刊以“遲刻魔”（遲到魔人）形容韓，重點是，韓國瑜還是韓國瑜，套用“築底完成”股票術語，已經跌不下去，接下來就是反彈，會看到民調支持噴發。



熟悉網路直播的詹江村也提醒，同樣直播主陳清茂，10月4日在高雄內門初登場，在最綠的地方，過去挺民進黨陳菊、陳其邁，因為韓的主動關心，贏得綠營支持者的認同，當天造勢，被封為“內門起義”，堪稱成功的全壘打，震撼到什麼程度？網路直播可以贏過電視台收視率。



他說，直播主下一場10月12日要到彰化的田尾鄉，接著還可能要到台中，嘉義，屏東等縣市跑透透。