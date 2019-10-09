蔡英文晤美亞太副助卿　感謝美國挺台灣

蔡英文會見美國國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅訪問團。（照片：“總統府”提供） 中評社台北10月9日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天會見美國國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅訪問團。她致詞時表示，上個月，在美國聯邦眾議院聽證會，孫曉雅副助卿說，台灣是民主的成功故事、可信賴夥伴以及世界的良善力量。這些話獲得了廣大的共鳴。特別是孫曉雅在今年5月新上任，不到半年就訪問台灣，更展現出美國對台灣的支持。



蔡英文重申，台灣願意全力與美國以及其他理念相近國家加強合作，在APEC架構下，共同因應數位經濟挑戰，提升女性經濟賦權，協助中小企業進行數位轉型，並且融入區域經濟整合和全球價值鏈，促成永續又有包容性的經濟成長。



蔡英文除了表達誠摯歡迎，也特別感謝孫曉雅副助卿，出席台美第一次“太平洋對話”，與我們交換意見，一起來維護區域的穩定跟共同價值。



她提到，孫曉雅副助卿也出席“玉山論壇”，了解台灣和新南向國家的合作交流。這3年多來，台灣推動“新南向政策”提升了與東協、南亞國家、澳洲以及紐西蘭的全方位關係。



蔡英文接著說明，台灣“新南向政策”和美國“自由開放的印太戰略”有相同的理念。另外在APEC架構下，台灣和美國的交流，也促進彼此合作關係。



她指出，今年APEC主題是“聯結人群，建構未來”，她要藉此機會重申，台灣願意全力與美國以及其他理念相近國家加強合作，在APEC架構下，共同因應數位經濟挑戰，一起提升女性經濟賦權，還有協助中小企業進行數位轉型，並且融入區域經濟整合和全球價值鏈，促成永續又有包容性的經濟成長。



訪賓一行由“外交部長”吳釗燮、“美國在台協會”台北辦事處處長酈英傑（William BrentChristensen）陪同前來“總統府”，“國家安全會議”秘書長李大維也出席。