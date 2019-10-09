我國極地科學基礎研究確定6大優先領域

中評社北京10月9日電／國家海洋局極地考察辦公室主任秦為稼8日在“2019中國極地科學學術年會”上表示，由極地考察辦公室牽頭組織編寫的《極地科學基礎研究優先領域》規劃，已確定6大優先領域，希望未來5－10年科學家能對此6大領域的創新研究有所貢獻。



6大優先領域具體包括：極地冰蓋不穩定性和海平面變化；北極海－冰－氣相互作用及其氣候效應；南大洋環流變化及其全球效應；南北極地質過程及資源環境效應；極地生態系統的敏感性與脆弱性；日地耦合與極區大氣圈層相互作用。



秦為稼說，從去年9月開始，極地考察辦公室牽頭組織編寫《極地科學基礎研究優先領域》規劃，來自自然資源部、教育部、中國科學院、中國氣象局的100餘位長期從事極地考察和研究工作的專家參與了編寫。



“創新是引領極地事業發展的第一動力，在極地全局工作中的作用至關重要。”秦為稼說，科學研究是極地創新的供給側，必須通過匯聚四面八方的科技精英壯大極地科學研究力量，提升原始創新能力，提高創新層次級別。



新時代下，如何更好地發揮極地考察工作對科學研究的支撐作用？秦為稼認為，要堅持戰略導向、任務導向和科技導向，統籌推進科學研究、考察業務和支撐保障的協同發展，突出交叉和融合，強化國際交流合作，注重人才和項目支持相統一，大力弘揚科學精神，倡導優良學風和作風，加大科學傳播力度，培育良好的科研生態環境。



中國極地科學學術年會是極地科學研究領域一年一度的盛會。今年舉行的是第15次中國極地科學學術年會，由中國極地研究中心和中國海洋學會聯合主辦，對全球變化背景下的冰凍圈雪冰演化、極地海洋環境變化與生態效應、極地新興污染物賦存及生態環境影響等11個研究方向進行學術交流。



來源：新華網