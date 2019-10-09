世行：2019年世界經濟增長率僅為2.5%

中評社香港10月9日電／世界銀行的一份報告稱，面對全球貿易和投資放緩，其將2019年世界經濟增長率預測從2.6%調低至2.5%。



衛星新聞消息，世行專家指出，在經濟政策不確定性和全球投資與貿易流動減少的背景下，2019年世界經濟增長仍將繼續乏力。



報告稱："在貿易和投資指標低於預期的背景下，預計今年的經濟增長率將放緩至2.5%以下。"



2019年6月，世行預測今年的世界經濟增長率將放緩至2.6%以下，為2016年以來的最低點。報告解釋稱："但是，一系列風險的出現，包括大型經濟體之間再現貿易緊張局勢，令6月份的預測蒙上了陰影。"2020年的增長率預測同樣為2.5%（比6月份預測低0.2個百分點）。



世行專家認為，經濟增長率將在2021年趨穩並達到2.6%（此前預測為2.8%），前提是不發生重大經濟衝突，並且此前受到金融市場壓力的發展中經濟體和發達經濟體復甦。



報告補充說："預計2019年歐洲和中亞新興經濟體及發展中經濟體的增長率將放緩至1.8%（2018年為3.2%），達到四年來的最低水平……隨著土耳其經濟復甦和俄羅斯的形勢改善，預計2020-2021年的增長速度將會加快。"



世行下調美國、歐元區和中國經濟增長預期。2019年美國經濟增長預期從6月預計的2.5%下調至2.3%。2020年預計增長放緩至1.6%（此前為1.7%），而2021年，為1.5%（6月預計為1.6%）。2019年歐元區經濟增長預計為1.1%（6月預計為1.2%），2020年還是1.1%（此前預計為1.4%），2021年增速至1.2%（此前預計為1.3%）。有關中國的經濟，2019年預計經濟增長6.1%（比6月預測降低0.1個百分點），2020年增長放緩至5.9%（此前為6.1%），而2021年達5.8%（此前為6%）。