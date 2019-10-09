蔡操作芒果乾才贏韓國瑜？柯文哲認同

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）針對蔡英文民調領先，無黨籍台北市議員鍾小平9日在市議會問，最大原因是不是操作芒果乾（亡國感）？台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，“對”。至於為何不怕扣紅帽子，仍進行雙城論壇？柯說，上海有70萬台商，台灣有36到38萬陸配，在這種狀態下“要擺出完全敵對狀態不太可能”。



柯文哲9日下午率北市府官員赴台北市議會進行施政計劃與追加預算報告，並接受市議員質詢。



鍾小平質詢時問，蔡英文民調以前10%多，變成現在領先中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，最大的原因是不是因為操作芒果乾？柯文哲回應，“對”。



鍾小平追問在經濟不振、百廢待舉下，操作兩岸意識形態、恐懼感，你對蔡英文有什麼看法？柯文哲則一臉為難傻笑了好幾秒才說，這好像與市政無關。但在鍾數度追問下，柯才說，只能說蔡的選舉技術很好。鍾再問，若蔡英文沒有操作芒果乾，民調是不是還不高？柯認為，“可能”啦。



至於為何不怕被扣紅帽子，仍執意進行雙城論壇？柯文哲指出，我們目前在上海有70萬台商，在台灣的陸配有36到38萬人，目前我們最大的出超有100多億美金，在這種狀態下“要擺出完全敵對狀態不太可能”。



鍾小平問，中國大陸最高領導人習近平在一月提出習五點，將一中各表往一國兩制走，是不是傷害“中華民國”主權？國、民兩黨目前的路線是否過猶不及？柯文哲回應說，對，就是走平衡路線就好。