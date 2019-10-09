民主黨初選民調　華倫支持率首度超越拜登

中評社香港10月9日電／根據今天彙整的民調顯示，爭取美國民主黨總統提名的聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）支持率首度超越長期以來聲勢最夯的前副總統拜登。



法新社報道，民主黨黨內初選選情5月以來日趨緊繃，拜登民調數字下滑，華倫支持度則上揚。



中央社援引報道，據真清晰政治網站（RealClearPolitics.com）的平均民調顯示，華倫支持率26.6%，拜登26.4%。從眾多參選人中脫穎而出者，2020年大選將代表民主黨對決現任總統特朗普。



來自麻薩諸塞州、70歲進步派的華倫，夏天期間打出一場穩健選戰；76歲中間派拜登的選情則因健康問題和失言備受打擊。



拜登近幾週也陷入特朗普彈劾調查的風暴中。特朗普因施壓烏克蘭，向烏國政府打聽不利於拜登父子的消息，而遭聯邦眾議院民主黨人彈劾調查。



華倫辦公室上週表示，今年第3季募得2460萬美元，輕鬆擊敗拜登，與聯邦參議員桑德斯分庭抗禮。華倫競選團隊表示，今年7月至9月這季捐款來自94萬3000筆捐款，平均每筆捐款金額為26美元。華倫以不接受企業捐款或向有錢人舉行閉門捐款活動為傲。



拜登第3季募得1520萬美元，桑德斯募得2530萬美元拔得頭籌，而桑德斯在這項民調以14.6%支持率位居第3。