美歐爆發新一輪貿易摩擦

中評社北京10月9日電／美國政府日前宣布，根據世界貿易組織（WTO）關於空中客車公司接受違規政府補貼案作出的裁決，美國將從10月18日起針對總值約75億美元的歐盟商品加征關稅。歐方隨即威脅對美採取反制措施。外界普遍擔憂，美歐新一輪貿易摩擦不僅將損害大西洋兩岸企業和消費者的利益，還將進一步拖累飛機工業發展和全球貿易。



世貿組織開出史上最大“罰單”



當地時間10月2日，世貿組織裁決，鑒於歐盟及其部分成員國仍在違規向空中客車公司提供補貼，美國將有權對每年約75億美元（68億歐元）的歐盟輸美商品和服務採取加征關稅等措施。世貿組織在裁決書中表示，這一額度是根據空客公司的美國競爭對手波音公司受到的相應損失計算出來的。儘管世貿組織裁決美國可對歐盟產品加征關稅的金額低於美方訴訟請求的約110億美元，但並不妨礙這成為該組織有史以來開出的最大一張單筆“授權罰單”。



這一紙裁決的背後，是美歐之間長達15年的訴訟博弈。自法、德、英和西班牙等歐洲四國於1970年聯合創建空中客車公司以來，波音和空客一直在全球飛機工業市場上明爭暗鬥。他們各自享受政府補貼，則早已是雙方心知肚明的“潛規則”。直到2003年，空客一舉超過波音成為全球最大的民用飛機製造商，這在很大程度上成為美歐對簿公堂的導火索。2004年10月6日，美國向世貿組織提起訴訟，指控歐盟以及法國、德國、英國和西班牙等4個成員國向空客提供違規補貼。隨後，歐盟很快也以波音接受非法補貼為由，把美國政府告上了WTO爭端解決機制。美歐雙方就此拉開了曠日持久的相互訴訟之旅。在此期間，世貿組織曾於2011年作出裁決，判定美歐雙方都“有錯”、均需補償對方的損失。但是，這一“各打五十大板”的判決，並未能阻止波音和空客這兩大世界航空巨頭繼續獲得各自政府提供的大額補貼。



歐洲分析人士指出，世貿組織的最新判決顯然非常有利於美方。首先，該裁決相當於“終審判決”，意味著歐盟連上訴的機會都沒有。其次，裁決並未限制美方可以對歐盟輸美商品徵稅的範圍、稅率及時限，實際上為特朗普政府對歐盟進一步施壓留下了很大的政策空間。第三，儘管世貿組織預計將會在8個月後就美國補貼波音案作出有利於歐盟的裁決，但美方目前已經掌握了時間上的主動權；並且，由於美國的抵制，WTO爭端解決機制明年能否繼續運行，尚且存在極大的不確定性。

