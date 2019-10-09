美國突撤軍　土耳其放話將很快揮師敘利亞

中評社香港10月9日電／土耳其總統府通訊署署長阿爾通今早表示，土國部隊和結盟的敘利亞武裝反對勢力敘利亞自由軍，“很快”就將跨越敘利亞邊境。



美國總統特朗普突如其來宣布自敘國撤軍後，土耳其就已準備好朝敘國西北推進。特朗普這項政策大轉彎引發華府批評聲浪，說這等同背棄打擊“伊斯蘭國”（IS）時的重要盟友庫德族。



土耳其官員昨天告訴路透社，土國軍方襲擊了敘利亞與伊拉克邊界地區，預防庫德族部隊利用這條路線增援這個地區，但目前還沒有更多細節。



中央社援引報道，土國總統艾爾段幕僚、總統府通訊署署長阿爾通在推文中表示，庫德族激進分子可以投誠，否則安卡拉當局將不得不“阻止他們破壞”土耳其在對抗伊斯蘭國好戰分子上的苦戰。



路透社記者目擊，土耳其邊境城市阿克恰卡萊附近的土堤後方已部署榴彈砲，瞄準國界另一端的敘利亞城市特爾阿布雅德。



再往西60公里處，兩輛架有多管火箭發射系統的卡車部署在土國城市蘇魯奇附近土堤後方，而與當地相望的正是敘國邊境城市科巴尼。當地還架有大砲，附近軍營也有軍人徘迴。



庫德族率領的敘利亞民主力量（SDF）發言人巴利說，土國軍事集結，外加有資訊顯示土國力挺的敘國反對勢力進一步動員，都指向“攻擊迫在眉睫”。