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中方：高度關注厄瓜多爾政局
http://www.CRNTT.com   2019-10-09 16:02:00


外交部發言人耿爽（來源：環球網）
　　中評社北京10月9日電／2019年10月9日，外交部發言人耿爽主持例行記者會，以下為部分實錄。
 


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