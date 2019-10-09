浙江淳安與貴州劍河協作扶貧

中評社北京10月9日電／“老爸，這個月工資發了，又是8000多元……”9月中旬，在浙江淳安茶園一家企業廠區當叉車工的鄭先生，忍不住喜悅和遠在貴州省劍河縣南明鎮永興村的家人通了電話。半年前，鄭先生還在廣東打工，每個月收入最多只有3000元。如今，通過東西部扶貧協作，他已成功摘掉貧困戶的帽子。



貴州省劍河縣是浙江省淳安縣的東西部扶貧協作對口縣。自2013年協作幫扶結對機制建立以來，淳安縣委縣政府便緊緊盯住脫貧攻堅時間表，不斷創新協作的體制機制，幫助貧困群眾早日走上脫貧之路。尤其是2018年以來，淳安縣與劍河縣簽訂了勞務協作，通過拓寬就業渠道、加強技能培訓和提升保障服務等，有效促進對口幫扶地區貧困勞動力轉移就業。



淳安縣委書記黃海峰在貴州劍河對接東西部扶貧協作工作時說，東西部協作結對，不僅是單向的幫扶援助，同時也是雙方的互學、互鑒、互促、互進。淳安縣和劍河縣通過調研探討，打破了原先單純依靠政府推動的傳統做法，創新引入市場力量，委托一家浙江外包服務公司在劍河縣設立職業介紹窗口，負責送崗位上寨子、送信息到人手，同時將薪資福利待遇好、聲譽信用俱佳、崗位匹配度高、用工需求旺盛的企業選作劍河勞務協作定點單位，實現了共贏發展。



為滿足兩地企業和求職者雙方的需求，淳安每年堅持赴劍河等地開展就業扶貧勞務協作專場招聘會，到目前已赴貴州省舉辦了7場專場招聘會，共提供就業崗位2073個，同時接待了7批劍河相關部門工作人員來淳安參觀考察規模企業，實現了勞務協作“走出去”和“請進來”。淳安縣人社局局長袁君說，求職者入職後，淳安還專門組織開展了烹飪、砌築工、育嬰員等技能培訓。



2019年，淳劍兩地合作調研時發現了新情況：就職的貧困勞動力就業技能水平普遍偏低，部分人員的培訓工種與用工需求不匹配，造成了勞務輸出成功率低。針對這種情況，經兩地人力社保部門協商研究後，通過企業內部用工需求調研和勞動力培訓意願摸底，有針對性地提出“訂單式”培訓方案。



通過不斷優化培訓內容和形式，今年淳安縣共輸入劍河籍建檔立卡務工人員8批次116人，人均月收入達到5000元左右，全部實現就業脫貧。鼓勵企業自主開展“訂單式”培訓，進一步推動扶貧工作由政府行為向市場行為轉變，已漸漸成為淳劍兩地不斷提升扶貧協作質量的新抓手。

