吉林省趙靜波被＂雙開＂

中評社北京10月9日電／日前，經吉林省委批准，吉林省紀委監委對吉林省政府辦公廳原巡視員、吉林市委原書記趙靜波嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，趙靜波違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金、違規借用管理服務對象車輛、違規接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項、在幹部選拔任用等方面為他人謀取利益並收受財物；違反廉潔紀律，違規持有非上市公司股份、搞權色交易和錢色交易；違反工作紀律，不正確履行職責，違規決定重大項目開發和投資；違反生活紀律。利用職務上的便利，為他人謀取利益並收受財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。



趙靜波身為黨員領導幹部，理想信念喪失，黨性原則全無，對黨不忠誠不老實；組織原則弱化，濫權妄為，任人唯親；私欲極度膨脹，把黨和人民賦予的權力變成謀取私利的工具，與私營企業主沆瀣一氣，大搞權錢交易；生活腐化墮落，搞權色交易、錢色交易，其行為嚴重違反黨的紀律，已構成職務違法並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不知止、不收斂、不收手，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經吉林省紀委常委會議研究並報吉林省委批准，決定給予趙靜波開除黨籍處分；由吉林省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



趙靜波簡歷



趙靜波，男，漢族，1964年10月出生，吉林長春人，1985年7月參加工作，1994年12月加入中國共產黨，研究生學歷。



2000年9月，任吉林省交通廳規劃計劃處處長；2002年12月，任吉林省交通廳黨組成員、副廳長；2008年4月，任吉林市委常委；2008年6月，任吉林市委常委、副市長；2011年4月，任吉林市委副書記、副市長、代市長；2012年1月，任吉林市委副書記、市長；2014年12月，任吉林市委書記；2017年4月，任吉林省政府副秘書長、辦公廳黨組成員；2017年7月，任吉林省政府副秘書長；2018年1月，任吉林省政府辦公廳巡視員。



來源：吉林省紀委監委