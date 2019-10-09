韓國瑜靠這招可贏　胡幼偉：讓人民有錢！

胡幼偉。（中評社 資料照） 中評社台北10月9日電／“行政院”前發言人、中國文化大學新聞系主任胡幼偉今天指出，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜在各家民調數字都落後民進黨蔡英文，韓還有沒有什麼絕招能勝過蔡，是挺韓庶民現在最關心的事情。胡幼偉說，絕招當然有，去年九合一大選時就驗證過有效，那就是：讓人民有錢！



胡幼偉群組發文全文如下：



《韓國瑜的最大武器就是讓人民有錢》



由於各家民調數字都落後蔡英文，韓國瑜還有沒有什麼絕招能勝過蔡英文，是挺韓庶民現在最關心的事情。



絕招當然有，去年九合一大選時就驗證過有效，那就是：讓人民有錢！



去年選高雄市長，韓之所以能贏，當然有諸多因素，但其中的最大關鍵，是民進黨堅拒九二共識，切斷了台灣庶民從兩岸交流中能夠獲得的利益。於是，韓國瑜喊出“貨出的去、人進的來，高雄發大財”，便打中了民進黨的死穴，再跟著民進黨混，在生計上註定是死路一條，不挺韓，就是跟自己的荷包過不去，老韓能不贏嗎？



當上高雄市長後，老韓忙到不行。市政千頭萬緒，老韓要面面顧到，跟他有關的新聞，不再聚焦於“讓人民有錢”。接下來是鋪天蓋地的黑韓、再加上黨內初選及初選後的政治紛擾，老韓的新聞，“錢味”愈來愈少；政治味愈來愈多，老韓－少提如何讓人民有錢，民意支持度就不那麼熱烈了。



所以，在最後的決戰階段，老韓除了提醒民眾，蔡政府在過去三年多做了多少糗事外，最重要的，是要再次強調，如果讓蔡英文連任，那就是大家繼續過苦日子，至少要再苦四年，還有多少人要再撐四年？



蔡英文為什麼要強調芒果乾？除了刺激選民的恐中情緒、包裝自己的愛台護台辣度外，另一項用意，就是藉著香港局勢，堵住老韓接受九二共識，恢復兩岸交流，讓庶民經濟恢復生機的訴求。蔡的算盤很清楚，香港局勢愈惡化，老韓愈不敢再談要恢復和老共和平交流，不敢再提貨出的去、人進的來，老韓的發財魅力，就無由施展了。



但老韓其實不必中民進黨的計。去年，許多原本是深綠的選民，已經用行動告訴老韓，芒果乾，基層深綠已經啃了二十多年，如果再加計兩蔣時代的仇共反共教育，這一套用反共來合理化統治正當性的論述，許多深綠早就看透了，也受夠了！結果呢？幾十年過去了，阿共也沒對台灣怎麼樣，倒是民進黨一副比老蔣還反共的死樣子，害的基層百姓丟了賺錢機會！那你說基層庶民能不趕快支持老韓，把民進黨下架嗎？



所以，結論很清楚，基層庶民，特別是那一大票的基層反綠義士，為什麼會支持老韓？就是要他上來，恢復跟老共的和平交流，讓大陸多買台灣農漁產品、多送點觀光客來，先把荷包填滿再說，是不是這樣子？因此，對付蔡英文的芒果乾戰術，老韓不但不必忌諱說要跟對岸恢復正常交流，反而應該強調跟大陸互惠交流、繁榮台灣經濟的必要性與迫切性！這個論述主軸再出江湖，老韓不必怕被民進黨抹紅，所有全台灣不想跟錢過不去的基層選民，最後一定是都把票投給老韓的！



所以，“國父”孫先生曾說：三民主義中，最要緊的是民生主義。這話真的是至理名言啊！