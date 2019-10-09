吳敦義列不分區第一名？常委意見很分歧

國民黨中常委姚江臨。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月9日電（記者 張嘉文、李其樺）針對中國國民黨主席吳敦義是否該列不分區“立委”第一名的問題，挺吳的中常委意見不一，中常委姚江臨今天受訪時表示，吳放在第一名有好處，表示國民黨有企圖心要打這一仗，放在名單後面，這不對吧？另一位中常委李昭平則說，吳敦義放在不分區第一名根本沒有意義。



國民黨的不分區“立委”提名辦法預計在十月中旬提出，確切不分區“立委”名單日期則未定，而之前吳敦義對於是否將自己列在不分區名單中態度曖昧，吳說有很多聲音勸進，他也不能說要或不要，所以還需要思考。



國民黨今天下午召開中常會，姚江臨接受媒體訪問時，對於吳敦義是否該擺在不分區第一名一事表示，如果吳主席的名字在上面，能對選舉更好，當然最好，放在第一名有好處，表示我們有企圖心要打這一仗，放最後面，應該不對吧？帶兵打仗的一定要在前面，怎麼會放在後面？



中常委李昭平則說，今天早上開勞工後援會，吳敦義就當著全場面前說他從來沒有考慮把自己列在不分區第一名，從未做這種考量。



至於是否放在不分區安全名單?



李昭平說，是有這種聲音，吳敦義如果能放在後段，安全名單後面一、兩名，大家希望吳敦義帶著大家往前衝，這是有意義的事情，放在第一名根本沒有意義。



中常委曾文培表示，支持吳敦義的人當然希望吳能拿下“立法院院長”，是否列入不分區應兼顧社會大眾期待，也要在安全名單之內。他聽到的有排第1名，或者排第15名，排在第12名的也有，排在哪裡每個人都有自己的理由。