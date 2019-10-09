吳敦義：從未考慮把自己列在不分區第一名

吳敦義澄清，從未考慮把自己列在不分區第一名。(中評社 資料照) 國民黨中常委李昭平。（中評社 張嘉文攝） 國民黨中常委姚江臨。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月9日電（記者 張嘉文、李其樺）中國國民黨中常委李昭平9日表示，今天早上開勞工後援會，國民黨主席吳敦義當著全場面前說他從來沒有考慮把自己列在不分區第一名，從未做這種考量。



針對中國國民黨主席吳敦義是否該列不分區“立委”第一名的問題，挺吳的中常委意見不一，中常委姚江臨今天受訪時表示，吳放在第一名有好處，表示國民黨有企圖心要打這一仗，放在名單後面，這不對吧？另一位中常委李昭平則說，吳敦義放在不分區第一名根本沒有意義。



國民黨的不分區“立委”提名辦法預計在十月中旬提出，確切不分區“立委”名單日期則未定，而之前吳敦義對於是否將自己列在不分區名單中態度曖昧，吳說有很多聲音勸進，他也不能說要或不要，所以還需要思考。



國民黨今天下午召開中常會，姚江臨接受媒體訪問時，對於吳敦義是否該擺在不分區第一名一事表示，如果吳主席的名字在上面，能對選舉更好，當然最好，放在第一名有好處，表示我們有企圖心要打這一仗，放最後面，應該不對吧？帶兵打仗的一定要在前面，怎麼會放在後面？



李昭平說，是有這種聲音，吳敦義如果能放在後段，安全名單後面一、兩名，大家希望吳敦義帶著大家往前衝，這是有意義的事情，放在第一名根本沒有意義。



中常委曾文培表示，支持吳敦義的人當然希望吳能拿下“立法院院長”，是否列入不分區應兼顧社會大眾期待，也要在安全名單之內。他聽到的有排第1名，或者排第15名，排在第12名的也有，排在哪裡每個人都有自己的理由。＜nextpage＞