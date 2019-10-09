俄經濟學家不排除爆發新一輪貿易戰的可能性

中評社香港10月9日電／俄羅斯聯邦總統直屬國民經濟與國家行政學院以及蓋達爾經濟政策學院制定的新一期經濟形勢監測報告指出，美國繼續對中國商品採取限制措施的計劃、對進口汽車加徵關稅的可能性以及冶金業的貿易爭端使爆發新一輪全球貿易戰的可能性增加。



衛星新聞消息，文件指出：“美國計劃繼續對中國商品採取限制措施，提議可能對進口汽車施加限制，而目前還未研究金屬爭端的解決方案。這意味著，很可能即將爆發新一輪貿易戰。”



中美貿易戰於2018年爆發，至今仍在繼續。其間，雙方多次舉行磋商，曾取得一些進展，但結果卻再次互提關稅。新一輪中美經貿高級別磋商即將於10月10日在華盛頓開啟，重點關注知識產權、非關稅壁壘和農業等方面。至於其他國家，2018年3月，美國總統簽署有關提高鋼鋁關稅的命令。5月，美國商務部提議根據《貿易擴展法》對進口汽車及零部件展開調查。經濟學家提醒稱，這麼做是為了加徵鋼鋁關稅。文件稱：“調查結果尚未公佈，但根據初步數據，它們可能導致汽車及零部件關稅提高25%。目前只有墨西哥和加拿大不在未來限制措施的適用範圍內。預計，在可能施加的限制措施面前，首當其衝的將是歐盟和日本的生產商。目前，加徵關稅日期已被延後。”