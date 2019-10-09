羅文嘉稱校園販賣機是弊案　柯怒嗆：狗屁！

台北市長柯文哲及副市長彭振聲（右）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨秘書長羅文嘉批評台北市府推動的“智慧販賣機進校園”政策是“弊案”，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲9日在市議會火大回嗆，弊案？狗屁啦！這跟弊案有什麼關係？



台北市政府近期推動“智慧販賣機進校園”政策，卻遭到民進黨傾全黨之力打壓、批評，包括黨主席卓榮泰、羅文嘉，及諸多綠營“立委”參選人都參戰。羅文嘉在臉書上發文提出五個疑問點，並稱柯市長清楚正面回答，就不再批評自動販賣機“弊案”。



柯文哲9日下午率北市府官員赴台北市議會進行施政計劃與追加預算報告，並接受市議員質詢，過程中中國國民黨台北市議員徐巧芯問道，市府現在推動智慧販賣機，但民進黨高層都有意見，掀起這股“販賣機之亂”，甚至還被批是“弊案”，怎麼看？



柯文哲聞言十分火大地痛批，弊案？狗屁啦！這跟弊案有什麼關係？扯個資根本就鬼扯，他覺得很奇怪，他都不選2020了，綠營打他幹什麼？



柯文哲今早受訪直酸，民進黨在焦慮甚麼？廣告預算用不完，閒著也是閒著，反正現在中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜被他們打得很順手，打到已經沒什麼可以打，廣告預算又已經花了，閒著也是閒著（打柯文哲）。