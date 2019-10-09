美兩黨聯署　斥特朗普棄庫爾德

中評社香港10月9日電／共和黨議員倒戈 警告不良後果



白宮早前宣佈撤出敘利亞接壤土耳其的邊境，不再反對土耳其越境打擊一直獲美國支持的庫爾德族武裝勢力，引來美國政壇極大反彈。共和民主兩黨國會議員前日聯署聲明，譴責總統特朗普的決定，憂慮此舉將使美國失去盟友信任，並助長俄羅斯和伊朗在中東壯大，多名向來支持特朗普的議員亦表態反對新政策。



美國政府多年來支持庫族部隊，協助打擊極端組織“伊斯蘭國”（ISIS），向來支持特朗普的共和黨參議員格雷厄姆憂慮，美國放棄庫爾德地區將是災難，“這是伊朗、（敘利亞總統）巴沙爾和ISIS的重大勝利。”



議員憂影響範圍遠超敘利亞



格雷厄姆批評白宮的決定短視及不負責任，“我一向喜歡特朗普，並幫助他，這次讓我很氣餒。”他透露正跟民主黨參議員範霍倫合作，計劃在參議院提出決議案，要求白宮取消撤軍，一旦土耳其攻擊庫族部隊，美國更需向土耳其實施制裁，並取消土耳其北約會籍，估計可獲足夠議員支持通過。



參議院多數黨領袖麥康奈爾形容，華府撤軍決定並不理想，且全球罕見，警告一旦美國真的撤軍，只會對巴沙爾政權、伊朗和俄羅斯有利，並使ISIS等恐怖組織重整旗鼓。佛州參議員魯比奧亦稱，華府改變對敘利亞政策將帶來極嚴重的不良後果，影響範圍將遠超敘利亞。



特朗普聲稱兌現競選承諾

