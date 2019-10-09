“大數據殺熟”、不合理低價游或被處罰

中評社北京10月9日電／為保障旅遊者合法權益，規範在線旅遊市場秩序，促進在線旅遊產業可持續發展，文旅部於10月8日發布關於《在線旅遊經營服務管理暫行規定（徵求意見稿）》（以下簡稱“《暫行規定》”）公開徵求意見的通知。



《暫行規定》中不僅明確了適用範圍、相關主體，也明確了平台相關責任和增加了旅遊者自損規定，同時還回應了“虛假預定”、“不合理低價游”、“大數據殺熟”等社會熱點問題的處理辦法。



其中，《暫行規定》（徵求意見稿）第十一條明確規定，在線旅遊經營者為旅遊者提供在線預定酒店、機票、火車票、船票、車票、場所門票等產品或服務時，應當建立透明、公開、可查詢的預定渠道，不得誤導旅遊者，不得以任何方式進行虛假預定；



第十二條明確規定，在線旅遊經營者不得為以不合理的低價組織的旅遊活動提供交易機會；



第十六條明確規定，在線旅遊經營者不得利用大數據等技術手段，針對不同消費特征的旅遊者，對同一產品或服務在相同條件下設置差異化的價格。



此外，《暫行規定》還對在線旅遊經營者對平台內容審核、保障旅遊者的正當評價權、保險、先行賠付、監督檢查等方面做出了具體規定，違反規定將依照《中華人民共和國電子商務法》、《中華人民共和國旅遊法》、《旅行社條例》等相關規定進行處罰。其中，違反“價格歧視”（大數據殺熟）規定情節嚴重的，將可能處最高五十萬元的罰款。



近年來，我國在線旅遊市場快速增長的同時，個別企業和平台侵害遊客合法權益的事件也不斷發生，此前攜程、滴滴被爆出大數據殺熟現象，在線旅遊、票務網站、網約車平台更是成為“大數據殺熟”重災區，此類事件帶來了較大的社會影響。文旅部此次就出台《暫行規定》公開徵求意見，希望通過健全法律法規來規範在線旅遊市場秩序、加強市場監督，引導行業健康發展。



（來源：環球網）