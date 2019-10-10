徐中雄：蔡民調還會上　韓地板約3成1

中國國民黨前台中市副市長徐中雄。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月10日電（記者 林谷隆）針對2020大選，中國國民黨前台中市副市長徐中雄接受中評社訪問表示，第三勢力支持者普遍厭惡藍綠惡鬥，韓粉排他性、鬥爭性太強，大選加溫後多數會轉投蔡英文，只有少數會轉到韓國瑜。選情繃緊藍綠各自歸隊，除非蔡有重大失德、失言，選情才會丕變，以民進黨包裝蔡的能力，韓的選情真的堪憂。



國民黨2020黨內初選期間挺郭台銘的徐中雄向中評社預估，未來蔡英文民調仍會不斷往上攀，韓國瑜有地板效應，理論上地板是2016大選國民黨朱立倫的31.04%，韓會再高一些，保守估計韓支持度至少有35－38%才是正常。



徐中雄，美國北科羅拉多大學身心礙者生涯規劃哲學博士，從1993年當選“立委”踏入政壇，成為台灣首位身障“立委”，而後連任六屆，並曾任台中市副市長、“行政院”副秘書長、國民黨中常委等職。2016年5月19日卸任“行政院”副秘書長後，創立依利輔具有限公司，研發生產拐杖與手杖。



2020大選在鴻海創辦人郭台銘、台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲都不選之後，呈現藍綠對決格局。



徐中雄受訪表示，國民黨韓國瑜與民進黨蔡英文，個人特質都很鮮明，民眾不是在選賢與能，而是在選擇“比較不討厭誰”，去年全民共識是討厭蔡英文，今年多了一個討厭韓國瑜。



他提到，人常說政治很黑暗，充滿了謊言，有陽謀，也有陰謀，光看表面不會知道實情，他呼籲民眾要思考，現在兩位候選人，一個每天出包耍憨的韓國瑜，即使很多人提出建言，韓還是會失言，對上擅於包裝陰沈的蔡英文，開口閉口都是用捍衛民主，實則在操作選民，台灣民主根深蒂固，不需要質疑，到底要選誰，讓民眾自己判斷。



徐中雄強調，民眾從歷次選舉的往例，現在要覺悟，吃飯要靠自己，不要寄望“大有為政府”，而是要追求“管得最少的政府”，在憨與陰沈的政治操作之間，如果強迫我們做選擇，他寧願選擇傷害比較少的憨，也不願選擇陰沈的邪惡，這是台灣民眾目前無從選擇的悲哀。



去年九合一選舉，綠營選將都不敢與蔡英文合照，最近好像大改變，許多民進黨“立委”參選人在最近都掛出他們與蔡的合照，如何解讀這個現象？



徐中雄告訴中評社，政治人物的人氣沒有絕對性，只有相對性，去年韓國瑜氣勢強，蔡英文的氣勢顯得弱；今年韓國瑜氣勢弱，蔡的氣勢就顯得強。



徐說，以他觀察，蔡英文的個性與作風完全沒有改變，是因為韓不斷出包，引起社會反感，民進黨見縫插針，所以蔡氣勢漲韓氣勢跌，關鍵還是在韓國瑜身上。韓的個人特性太過淺碟和鮮明，容易被辨識，容易會被見縫插針，相對於蔡英文避重就輕且被包裝的很安全，韓則是缺點被赤裸裸揭示在民眾眼前。

