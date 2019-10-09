侯友宜不辦升旗唱反調？吳敦義：建議非命令

國民黨主席吳敦義。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月9日電（記者 張嘉文）中國國民黨新北市長侯友宜雙十節不辦升旗典禮，讓外界質疑侯故意和國民黨主席唱反調。國民黨發言人歐陽龍今天在中常會後轉述時表示，吳敦義特別在中常會上澄清，他日前是建議15個執政縣市應擴大辦理升旗典禮，並非動員或是命令，而新北市當天有其他敬愛國旗活動，新北市區街道也掛滿國旗，所以希望大家不用大作文章。



吳敦義前天召集22縣市黨部主委下達輔選軍令狀，並盼15個執政縣市長擔任韓國瑜聯合競選總部主委，以及在雙十節同步舉辦升旗典禮。但侯友宜之前就表態不接競總主委，這次新北市也不辦雙十升旗典禮，都讓外界有國民黨內整合未完成的疑慮。



國民黨今天下午召開中常會，由吳敦義親自主持，由於常會未開放，會後歐陽龍轉述時，特別針對此事表達吳敦義的原意。



歐陽龍說，針對升旗典禮一事，吳敦義強調只是一個提議與建議，並不是動員與命令，而有人做文章說侯友宜為何不辦升旗典禮，殊不知侯當天要帶國旗去登觀音山硬漢嶺，且新北市已經滿坑滿谷的國旗掛滿街，希望大家不用大作文章。



歐陽龍表示，國民黨執政的15縣市街道已經掛滿國旗，吳敦義與任何縣市長間毫無齟齬，更何況吳當天並非命令也非動員，只是建議案。