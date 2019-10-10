徐中雄：藍莫忘去年大贏的是“討厭民進黨”

中國國民黨前台中市副市長徐中雄。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月10日電（記者 林谷隆）中國國民黨前台中市副市長徐中雄接受中評社訪問表示，國民黨從初選時的紛擾，以及黨中央與執政縣市步伐不一致，凸顯選後重建迫在眉睫。無論2020韓國瑜是贏是輸，都會為國民黨帶來重大衝擊，如果韓贏，吳敦義主席會不會被逼迫交出黨權；如果韓輸，吳恐怕會被逼下台，如何不讓國民黨變成右派政黨，馬英九、朱立倫是少數的關鍵人物之一。



徐中雄，美國北科羅拉多大學身心礙者生涯規劃哲學博士，從1993年當選“立委”踏入政壇，成為台灣首位身障“立委”，而後連任六屆，並曾任台中市副市長、“行政院”副秘書長、國民黨中常委等職。2016年5月19日卸任“行政院”副秘書長後，創立依利輔具有限公司，研發生產拐杖與手杖。國民黨2020黨內初選期間挺郭台銘。



國民黨內有人拱黨主席吳敦義名列不分區“立委”第一名，吳說會慎重考慮，引發爭議，如何看待這件事情？



徐中雄受訪表示，吳敦義主席的思維一般人很難領略，國民黨的存在，應該是要為台灣的生存發展努力，如果一個政黨佈局沒有為台灣考量，這個政黨將不會有什麼發展。



徐告訴中評社，2018九合一選舉國民黨大勝，這段時間以來，黨內人士不斷直接、間接自我居功，一開始稱韓國瑜帶動這股韓流有功，後來又有人說是黨主席吳敦義運籌帷幄得利有功，但其實國民黨大勝的原因是民眾“討厭民進黨”，縣市長又多是藍綠對決，不選民進黨，當然會投給國民黨。



徐中雄強調，所以去年民眾投票給國民黨，並不是因為國民黨重大改革成功，成功獲得民眾信賴，所以當初選民是怎麼監督民進黨，現在國民黨執政15個縣市，必然會受到同等待遇檢視。



他也呼籲黨內人士，真得不要再自得意滿，認為自己是大功臣，如果要找九合一選舉國民黨勝選最大功臣，應該也是蔡英文。



最近國民黨中央似乎與地方諸侯的步伐有些不太一致，先前規劃藍縣市長出任韓國瑜競選總部主委，新北、台中表態暫不考慮，最近黨中央要執政縣市辦國慶升旗典禮，卻傳出新北市不辦的情況。



徐中雄回答，國民黨已經不能再用權威領導，掌權者如何再度贏得從政黨員的信任，才是最重要的關鍵，而且在這個時代，藍營地方諸侯的聲望與影響力，已經遠超過黨中央，這時候黨中央在用“中央號令”的方式來指揮執政縣市，遭到反彈也不是讓人感到意外的事。



他告訴中評社，更何況黨中央要求執政縣市一同舉辦雙十慶典，說白了就是為國民黨的選情造勢，新北市長侯友宜既然還沒考慮要接新北市競選總部主委，怎麼現在會幫國民黨辦雙十活動造勢呢？