麒盛科技啟動招股智能電動床市場前景廣闊

中評社北京10月9日電／2019年10月9日，麒盛科技股份有限公司在巨潮資訊網發布《首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告》、《招股意向書摘要》等一系列公告，正式啟動IPO招股。



公告顯示，麒盛科技此次擬赴上海證券交易所主板上市，擬公開發行新股不超過3758.32萬股，發行後的無限售條件的流通股占公司股份總數的比例為25%，股票簡稱為“麒盛科技”，股票代碼為“603610”。根據發行安排，公司初步詢價日期為10月11日，10月16日刊登發行公告以及網上路演，10月17日進行網上申購。



麒盛科技是一家專業研發製造銷售智能臥室家具，並致力於健康睡眠智能技術與大數據應用的跨國企業，公司主要產品為智能電動床、床墊、配件及其他。



隨著科學技術的高速發展和人們生活水平的不斷提高，人們越來越注重自己生活環境的舒適、安全與便利，智能家具系統很好的順應了人們的這種需求，家具智能化是經濟社會發展的必然趨勢。同時，互聯網＋、物聯網、大數據、人工智能等高科技熱門概念的興起進一步將智能家具行業的發展推向了高潮，智能家具行業有廣闊的市場空間。根據在線統計數據門戶Statista的統計和預測，全球智能家具的市場規模將從2016年的241億美元，增至2022年的535億美元，年複合增長率高達14.21%。



受益於智能家居行業的快速發展，麒盛科技營收收入不斷增長，招股意向書顯示，2016年至2019年1－3月，公司的營業收入分別為12.65億元、13.88億元、23.91億元、5.14億元。



作為國內最早一批從事智能電動床研發、設計、生產和銷售的公司，麒盛科技自設立以來，一直專注於智能電動床細分市場。經過多年的發展和積累，公司已掌握多項具有自主知識產權的核心技術。公司在研發、生產、銷售的智能電動床產品方面，具有領先的技術優勢和設計優勢，是行業的領軍企業。截至2019年8月31日，公司及子公司已擁有的主要專利共254項（其中40項發明專利）、軟件著作權1項。

