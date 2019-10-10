雙十大典今登場　朝野要角齊聚府前凱道

瓜地馬拉共和國副總統卡培拉率團參加雙十慶典。（照片：“總統府”提供） 中評社台北10月10日電（記者 洪德諭、黃筱筠）蔡政府慶祝雙十節大會10日上午10點在府前凱達格蘭大道舉行，蔡英文將出席發表雙十談話，藍綠橘白各陣要角齊聚一堂，包括馬英九、民進黨主席卓榮泰、中國國民黨主席吳敦義、親民黨主席宋楚瑜、台灣民眾黨主席暨台北市長柯文哲、呂秀蓮等預計都將出席，勢必成為關注焦點。陳水扁也收到邀請函，台中監獄未批准，引起其強烈不滿。



今年的主題為“攜手世界‧台灣耀飛”，根據主辦單位規劃，8點45分將進行序幕暖場、10點大會開始、10點03分主席致詞、10點13分僑胞代表致詞、10點18分國慶禮讚、10點25分蔡英文發表談話、10點50分禮成。



根僑委會禾僑務電子報資訊，截至9日下午1時，已有超過5700名、來自64個國家的僑胞辦理報到，其中旅美僑胞最多、約1500人，另有從奈及利亞、俄羅斯、納米比亞、哥倫比亞等國的僑胞，遠道回台參加慶典。



外賓方面，根據“外交部”禮賓處統計截至9日為止，來台出席雙十慶典的各國重要訪賓共計20團317人。重要貴賓：包括聖露西亞總理查士納、瓜地馬拉副總統卡培拉、巴拉圭副總統韋拉斯格斯、史瓦帝尼總理戴安伯、日華議員懇談會古屋圭司眾議員訪問團、美國聯邦眾議員克魯茲（Ted Cruz）訪問團等。



“外交部”表示，以地區劃分，包括：亞太地區6團194人、亞非地區3團22人、 歐洲地區2團6人、北美地區2團5人、拉美地區5團33人、外籍記者1團24人、玉山論壇貴賓1團33人。



“外交部”統計，其他政府部會邀請的國際訪賓共計78人。“國防部”邀請訪賓37人、“國安局”邀請訪賓16人、退輔會邀請訪賓22人、“交通部”邀請訪賓3人。



“外交部”表示，主要致賀團的重要貴賓，包括：聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）訪問團、瓜地馬拉副總統卡培拉（Jafeth Ernesto Cabrera Franco）訪問團、巴拉圭“副總統”韋拉斯格斯（Hugo Velazquez）訪問團、史瓦帝尼總理戴安伯（Ambrose Dlamini）訪問團、貝里斯副總理法博（Patrick Faber）訪問團、聖克里斯多福國會議長柏金斯（Michael Perkins）訪問團、帛琉國務部長馬緹娜（Faustina Rehuher－Marugg）訪問團、泰國前國會友台小組主席訪問團、德國什霍邦議會Tobias Koch議員訪團、日華議員懇談會古屋圭司眾議員訪問團、日本台灣親善協會訪團、美國聯邦眾議員克魯茲（Ted Cruz）訪問團、日本地方性親善協會訪團。