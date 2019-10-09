習近平會見巴基斯坦總理伊姆蘭·汗

中評社北京10月9日電／習近平強調，中國和巴基斯坦是獨一無二的全天候戰略合作夥伴。無論國際和地區形勢如何變化，中巴友誼始終牢不可破、堅如磐石，中巴合作始終保持旺盛生命力、不斷拓展深化。中方始終將巴基斯坦置於中國外交優先方向，在涉及巴基斯坦核心利益和重大關切的問題上將繼續堅定支持巴方，願同巴方一道努力，加強戰略協作和務實合作，打造新時代更緊密的中巴命運共同體。



習近平指出，今年是新中國成立70周年。我們舉行了一系列盛大慶典，這也是一次愛國主義的集中教育。近14億中國人民人心空前凝聚，愛國熱情空前高漲，更堅定了我們排除一切艱難險阻走中國特色社會主義道路、把自己的事情辦好、立足世界民族之林的信心和決心。巴基斯坦朋友曾在中國困難的時候提供了無私幫助，現在中國發展起來了，真誠希望幫助巴方更好發展。雙方要保持密切高層往來和更緊密的戰略溝通，及時就重大問題協調立場。要高標準推進中巴經濟走廊建設，建設好、運營好現有能源、交通基礎設施、產業園區和民生項目，把走廊打造成高質量共建“一帶一路”的示範工程。中方高度讚賞並堅定支持巴方打擊恐怖主義的努力。中巴雙方要加強在聯合國、上海合作組織等多邊機制的溝通合作，共同維護地區和平穩定。



伊姆蘭·汗熱烈祝賀中華人民共和國成立70周年。他表示，中國取得了非凡的發展成就，作為中國的鐵杆朋友，巴基斯坦由衷感到高興。巴方感謝中國總是堅持原則、主持公道，堅定支持和無私幫助巴基斯坦。事實證明，中國是巴基斯坦全天候戰略合作夥伴，巴中友誼深入人心。巴方期待繼續同中方加強交往、協調、合作，堅定推進中巴經濟走廊建設，共同打造“一帶一路”成功典範。巴方將繼續堅定推進反恐行動，維護安全和穩定。



伊姆蘭·汗介紹了巴方對當前克什米爾局勢的看法，呼籲盡力避免事態惡化，防止局勢失控，表示巴方高度重視和讚賞中方所持的公正客觀立場。習近平表示，中方關注克什米爾局勢，有關事態的是非曲直是清楚的，中方支持巴方維護自身合法權益，希望當事方通過和平對話解決爭端。



楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。



（來源：新華網）