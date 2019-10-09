藍痛批蔡政府卡黨產　131位黨工含恨而終

國民黨行管會主委邱大展召開記者會。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月9日電（記者 李其樺）中國國民黨行政管理委員會主委邱大展今天在中央黨部召開記者會表示，黨產會一再阻擾中投公司將股利給付國民黨做為大量解雇勞工退休金及資遣費，導致131位黨工含恨而終，譴責蔡政府枉顧勞工權益，呼籲民進黨尊重司法判決，不要以勞工權益為籌碼對國民黨進行鬥爭，應同意中央投資公司將其股利給付予可憐的解雇黨工。



國民黨於2017年2月解雇700多名員工，而解雇後要給予的資遣費、退休金，經台北市勞動局召開強制協商會議後，核定總額為新台幣15億694萬元，而國民黨目前仍欠9億多元沒給付，申請以中投公司的股利支付。但黨產會認定中投、欣裕台公司皆為不當取得的財產，應該收歸公有，因此黨產會否准國民黨申請，並提出第三人異議之訴。



國民黨行管會主委邱大展指出，國民黨於2017年1月31日大量解雇全體黨工共719人，解雇勞工全員之退休金及資遣費均由台北市勞動局經7次協商，期間黨產會均參加會議，後核定並經台北地方法院核准在案，遭資遣黨工為請求國民黨給付退休金及資遣費，向台北地方法院申請強制執行國民黨對中央投公司之股利債權，並於今年4月8日判決定讞，期間黨產會以尊重法院判決見解為由而放棄上訴。



邱大展表示，台北地方法院今年7月18日及19日陸續發佈強制執行命令將國民黨前開債權移轉予全體勞工，不料黨產會為不讓大量解雇黨工取得退休金及資遣費，竟於今年5月15日發文給中投公司，要求不得向國民黨清償任何債務，否則將依黨產條例第27條第1項規定處罰中投公司3倍罰鍰。黨產會又於8月20日對台北地方法院之執行命令提出異議，並於9月26日決議否准中投公司將股利給付予勞工，並要求該公司提起異議藉以阻撓拖延中投公司支付進度，可謂霸凌司法無上限且刻意歧視國民黨勞工。



邱大展指出，按黨產會制訂公告之“政黨不當財產處理條例第9條第1項正當理由及許可要件辦法”第3條第4款但書明文規定，依法院強制執行命令而移轉該財產予第三人時，黨產會應准許處分該財產，但是黨產會竟漠視司法強制執行命令及自行制訂之法規，不具理由即拒絕中投公司將股利給付予勞工債權人，顯然違法濫權。



邱大展表示，國民黨解雇的大量黨工，均屬黨產條例通過前聘用多年的勞工，且部分黨工年事已高，近年來高達131人不幸離世。對於民進黨政府對勞工權益的忽視，深表遺憾。過去蔡英文說過＂勞工是心裡最軟的一塊＂，做的卻又是另一套－勞工是最軟、最好欺負的那塊！將行政的髒手不斷介入、干預司法判決，將勞工淪為清算鬥爭國民黨的犧牲品。