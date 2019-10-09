羅文嘉質疑柯販賣機事件諷陳明文　英系開砲

羅文嘉質疑柯文哲要在台北市中小學設置販賣機牽扯到陳明文，引發英系不滿。（中評社 資料照） 中評社台北10月9日電（記者 黃筱筠）民進黨秘書長羅文嘉連日針對台北市中小學設置販賣機一事在臉書開砲，羅並在回應網友質疑時談及，“有人帶300萬現金遺失高鐵，很巧那個人的兒子是柯市長的愛將”，被解讀是在嘲諷英系大將、“立委”陳明文，引發英系人馬不滿。



據了解，“總統府國策顧問”、中常委黃承國今在中常會開砲，不滿羅文嘉波及黨內的人，黨主席卓榮泰立刻打圓場，提醒大家在選戰期間，必須非常小心謹慎。



陳明文兒子陳冠廷擔任台北市政府副發言人。



羅文嘉昨晚回覆網友留言時表示，對於政府推無現金支付沒有意見，但是強迫販賣機進入小學，他覺得有待商榷，但又在最後一句說，“然後有人帶300萬現金遺失高鐵，很巧那個人的兒子是柯市長的愛將。”



此語引發黨內英系人馬不滿，據了解，陳明文今天並未出席中常會，但黃承國在會中向羅文嘉開砲，質疑羅文嘉在臉書的這段話，波及黨內自己人。卓榮泰則緩頰提醒說，在選戰期間，發言必須非常小心謹慎。



據了解，羅文嘉上午更改該段留言，刪除最後一句嗆陳明文的話，然而因並未刪文，編輯紀錄還留在網路上。