藍委批“促轉會”是東廠　要求退預算

藍委沈智慧桌上擺著“全民滅東廠、打包“促轉會”等牌子。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月9日電（記者 倪鴻祥）“立法院”司法及法制委員會今天下午審查促進轉型正義委員會年度預算，中國國民黨“立委”在座位上擺著“全民滅東廠、打包“促轉會”、“非法代理拒審預算”等牌子，抗議“促轉會”只追殺國民黨、“救國團”，其他如金門百姓的轉型正義全沒做，以及“促轉會”是“東廠”、代理主委楊翠未經“立法院”同意等理由，要求退回“促轉會”預算案拒審。



“立法院”司法及法制委員會下午審查“促轉會”年度預算，代理主委楊翠出席報告並備詢。國民黨“立委”沈智慧、陳玉珍發言犀利；民進黨“立委”質詢則是肯定“促轉會”作為。



沈智慧表示，“促轉會”前副主委張天欽在內部會議自比為“東廠”，做為打壓最強在野黨、打壓異己的打手，如果不是，張天欽說完後根本不用請辭，民進黨也不需要准辭，前主委黃煌雄更不需為此請辭。



沈智慧指出，楊翠的代理主委未經“立院”行使同意權，根本是個“黑人”，不是楊翠長得黑，而是身份是黑人，因為從去年到現在經過一年，“行政院”都不敢送人事案到“立法院”，可見“促轉會”是遮羞布；古時東廠是皇帝追殺異己，追殺不同黨派的工具，現在張天欽印證蔡英文就是新威權時代，張成為蔡追殺異己的東廠，對於非法代理人送來預算書當然拒審，國民黨雖是少數，表決無法通過，但須嚴正表達立場。



陳玉珍問學歷史出身的楊翠，有關處理威權統治時期相關檔案的時間計算，明訂自1945年8月15日二戰結束起至1992年11月6日終止《動員勘亂臨時條款》為止，這段時間的台灣史是否等於“中華民國”史？



楊翠回答是，陳玉珍立即嗆說“妳把金門放在哪裡？誰告訴妳金門是台灣的？”楊翠立即語塞。

