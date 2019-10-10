柯P不選2020綠營為何還追殺？

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北10月10日電（記者 鄭羿菲）台北市政府近期推動“智慧販賣機進校園”政策，卻遭到民進黨傾全黨之力打壓、批評，黨秘書長羅文嘉甚至以“弊案”稱之，讓台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲火大怒嗆“狗屁啦！”柯自己也覺得被打的莫名其妙，“我都不選2020，他們打我幹什麼，奇怪”。此次的“販賣機之亂”可說是民進黨針對柯的政策正面對決，解讀其背後原因有三。



其一，柯文哲前陣子接受媒體專訪，大肆痛批“總統府”秘書長陳菊“不是前半生坐牢，後半生就能為非作歹”，雖然綠營反擊回嘴，但高雄市在陳菊執政下負債新台幣3000億元是事實、2018高雄市長選舉大敗也是事實、陳菊是新潮流系領頭羊也是事實。無論民進黨怎麼回嘴，其實都少了點底氣。此次柯文哲推動“智慧販賣機進校園”政策，受到些許家長質疑，正是批柯“出一口氣”的好時機。



不過，民進黨上從黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉，下至參選台北市第六選區（大安）“立委”的謝佩芬都卯足勁尋遍各種理由打柯時，卻沒想到黨內同志、“立委”蔡易餘卻覺得“不妥”，認為無現金交易是時代潮流，也該被納入教育體制一環，“我們不應繼續陷入這議題”，讓民進黨的砲火正當性出現了問號。



其二，民進黨打擊柯文哲也絕對不只是要出一口氣而已，柯創立台灣民眾黨，更拉鴻海創辦人郭台銘成為同一戰線，為的就是要拚“立委”席次最大化，成為兩黨不過半關鍵小黨的位置，雖然蔡英文聲勢贏過中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，但民進黨台北市議員許淑華也坦言，“蔡是靠個人特色，民進黨的政黨支持沒有增加”，這代表民進黨現任“立委”們都得面對艱困選戰，柯文哲提名多少位“立委”候選人，綠營就得更擔憂多少“立委”選區。綠營若能藉此成功打柯，就能壓制民眾黨氣勢，將民眾黨“立委”席次的影響“最小化”，甚至讓民眾黨連5%的不分區門檻都跨不過。



其三，民眾黨席次越少，成為明年“立法院”關鍵小黨的機率就越小，而若民眾黨在明年無法在“立法院”成為關鍵小黨，民眾黨在政治上的影響力將式微，這也代表柯文哲在2022年卸任台北市長後將失去政治舞台，而民進黨就不需要再擔心“柯文哲可能在2024出馬競爭”。