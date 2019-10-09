韓國瑜出席高雄電競館開幕　迴避大選議題

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月9日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天下午前往TESL電競館出席開幕典禮，體驗電競遊戲廝殺過後，韓國瑜對請假仍然沒有鬆口，僅強調高雄未來要推動體感科技產業。



韓國瑜下午4時前往苓雅區海邊路的TESL電競館，參加體感嘉年華DIGI WAVE開幕典禮。韓國瑜到場致詞後，隨即上場體驗智崴“閃電對決”遊戲，韓坐上駕駛椅並戴上頭盔，進行5對5的電競激戰。



韓國瑜會後聯訪時，媒體詢問“剛玩電競把對手擊潰的感覺，是不是有象徵擊潰民進黨？”韓國瑜一聽笑回“哪有！你這問題政治性太強了，剛才這只是高雄市大力推動體感科技所安排的一個橋段。”



韓國瑜表示，事實上從2010年將近10年的時間，目前整個高雄市有265家，體感科技的數位內容，大概經濟規模有120億的新台幣，我們去年補助他們1億1千萬，預計新的年度增加到2億新台幣。



韓國瑜說，高雄市因為有雄厚的工業基礎，再加上非常多優秀的人才，正好可以把他們結合起來，所以未來體感科技在高雄，我們有信心可以大放異彩，市府要大力推動體感科技，是未來重要且有極大經濟利益，發展潛力的產業。



韓國瑜講完後立刻前往旁邊的展覽館參觀，過程對於媒體追問請假、屏東行程都沒有任何回應。