韓國瑜明發布兩岸政策白皮書　選戰開打了！

高雄市長韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月9日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜10日中午將首度發布兩岸政策白皮書，包括“國政”顧問團總召張善政、兩岸小組召集⼈趙建民、前“國安會秘書長”蘇起、前“國安局”局長蔡得勝重量級兩岸專家將出席背書，記者會全程直播。



韓國瑜10月15日起將請假投入大選，明天的兩岸政策白皮書發布會直播，搶先開戰。由於蔡英文將於10日上午的中樞雙十大典發表文告，兩岸論述將是重點，韓此舉有與蔡“直球對決”之意。



韓國瑜10日中午將邀兩岸重量級卡司來賓來高雄直播。包括顧問團總召張善政、兩岸小組召集⼈趙建民、前“國安會秘書長”蘇起、前“國安局”局長蔡得勝等人。



10月10日中午12時30分的直播將先請張善政進行主題說明，12時35分至12時45分韓國瑜將跟網友暢談自己的兩岸立場與願景，同時由顧問們發表論述。會後眾人還連袂跟媒體召開記者會，接受媒體對於兩岸問題論述的相關提問。



據了解，韓國瑜將針對近日香港問題，大陸穩定對區域各國的重要性，蔡英文執政無法敲開兩岸大門，無法跟對岸展開談判等進行論述。



近日蔡英文炒作兩岸與香港議題“撿到槍”，韓國瑜拚市政未針對相關議題進行太多論述，其實不動聲色默默準備。尤其蔡把兩岸關係的好與壞跟台灣利益切割，韓屆時都會有完整的論述與回應。