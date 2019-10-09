韓國瑜體感電競初體驗　隊友給力大勝正妹團

韓國瑜首次嘗試全體感的VR電競系統。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月9日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜坐上六軸平台體感座椅玩電競遊戲，首次嘗試全體感的VR電競系統，似乎十分緊張，由於隊友十分給力，讓韓這一隊大獲全勝不失分。



韓國瑜9日下午4時前往苓雅區海邊路的TESL電競館，參加體感嘉年華DIGI WAVE開幕典禮。韓國瑜到場致詞完畢，隨即受邀上場體驗智崴“閃電對決2”遊戲，韓坐上駕駛椅並戴上頭盔，進行5對5的電競激戰。



這場開幕表演賽採用全體感的VR電競系統，搭配六軸平台體感座椅，可以暢快地融入虛擬實境的遊戲世界。比賽過程中，體感座椅會上升及下降，還會左右搖擺震動，是一大賣點，也是未來數位電競娛樂的趨勢。



韓國瑜進行VR電競系統的初體驗，他在工作人員的協助上坐上駕駛座椅，戴上頭盔後開始進行體驗，主持人詢問有沒有打過線上遊戲，韓誠實地搖搖頭“直說沒有”，看起來對於接下來的比賽有點“緊張”。



韓國瑜的隊友是來賓團隊及高雄10月觀光代言人寶可夢世界大賽兒童組冠軍吳比，對手則是5位show girl，雙方進行5對5的機器人對決，靠著隊友的強力支援下，韓這一隊沒有失分，對手則是全軍覆沒。