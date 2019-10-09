外交部：美在涉疆問題上嚴重干涉中國內政

中評社北京10月9日電／2019年10月9日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



問：繼10月7日美商務部宣布以所謂涉疆問題對28個中國實體實施出口限制之後，美國務院宣布將對“拘留”或“虐待”新疆穆斯林少數民族群體負有責任的中國黨政官員及其家屬實施簽證限制。中方對此有何評論？



答：昨天，中方已就美方以所謂涉疆人權問題為借口將28個中國實體列入美國出口管制實體清單向美方提出嚴正交涉，並表明了嚴正立場。我願再次強調，新疆事務純屬中國內政，任何國家無權干涉。新疆也根本不存在美方指稱的所謂人權問題。無論美方以何種借口在涉疆問題上對中方實體和人員實施何種限制，都嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方都堅決反對。



必須指出，新疆採取的反恐和去極端化舉措，目的是從源頭上預防極端主義和恐怖主義的滋生，完全符合中國法律，也符合國際實踐。這些舉措受到2500萬新疆各族人民的廣泛支持，也為國際反恐事業作出了積極貢獻。美方罔顧事實，圍繞涉疆問題對中國大肆誣蔑抹黑，為干涉中國內政蓄意製造借口，干擾新疆反恐努力，阻撓中國穩定發展，只會讓中國人民和國際社會進一步認清他們的險惡用心。這些伎倆絲毫動搖不了中國政府和人民捍衛國家主權安全、維護社會發展穩定的堅定意志，完全是徒勞的。



我們奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。中方將繼續採取堅定有力措施，堅決維護國家主權、安全、發展利益。



問：關於美方對涉疆中國黨政官員實施簽證限制，中方是否會採取反制措施？這是否會影響新一輪中美經貿高級別磋商？



答：我剛才已經說過了，中方奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。中方將繼續採取堅定有力的措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。



至於你關心的中美經貿高級別磋商，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將與美方舉行下一輪中美經貿高級別磋商。我們希望美方與中方共同努力，相向而行，在相互尊重、平等互利的基礎上推動磋商取得進展。



問：28家中國實體被美方列入出口管制實體清單後，外界預期中方也會把美國實體列入清單予以反制。該清單目前進展如何？將於何時公布？



答：你指的是“不可靠實體清單”吧？（記者點頭）



昨天我已經說過了，中國商務部新聞發言人不久前介紹過，目前，“不可靠實體清單”制度正在履行內部程序，將於近期發布。具體情況建議你向商務部詢問。



問：據報道，3日，厄瓜多爾各地爆發抗議衝突，厄總統莫雷諾隨即宣布全國進入緊急狀態。7日，莫發表電視講話稱，厄社會受到抗議活動的嚴重衝擊，抗議活動暴力色彩越來越嚴重。8日，厄總統莫雷諾決定將中央政府從首都基多臨時遷往第一大城市瓜亞基爾。中方對此有何評論？



答：中方高度關注厄瓜多爾政局動向。中方反對一切形式的暴力行為，希望厄有關各方能夠在憲法和法律框架內，通過對話協商和平解決分歧，保持政局穩定。



問：美方是否已告知中方將要被制裁的中國官員名單？



答：我剛才已經回答過了，中方對美方的這一錯誤做法表示堅決反對。我們奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。中方將繼續採取堅定有力的措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。



問：有報道稱中方可能會收緊與反華群體有聯繫的美方人士的赴華簽證。中方對此有何評論？



答：我不了解你提到的情況。我可以告訴你的是，中方對中美之間的正常人文交流一向持積極態度。長期以來，我們一直歡迎美國各界人士來華訪問、參會交流，並在簽證等方面提供了應有的便利。



與之相反的是，一段時間以來，美方卻對中方的學者、學生、企業界人士和科技人員等赴美採取了拒簽、拖延簽證申請、吊銷赴美長期簽證、盤查騷擾等措施，阻撓中美正常的人文交流與人員往來，也損害了中方人員的人身安全與合法權益。



中方已經向美方表達了嚴重關切。美國很多高校、智庫等人士也公開對這種做法表示了反對。是誰在為中美之間的人文交流創造便利，是誰在為兩國人員的往來設置障礙，大家都看得清清楚楚。



我們希望美方摒棄冷戰和零和思維，正視基本事實，為兩國各界交往架設橋梁，而不是構築高墻，採取有效措施進一步推動和便利兩國人文交流。



問：據報道，昨天，歐洲議會提名伊力哈木為“薩哈羅夫思想自由獎”候選人。中方對此是否感到擔憂？如伊力哈木最終獲獎，中方是否準備採取應對舉措？



答：你提到的這個人因為犯有分裂國家罪被中國司法機關判處無期徒刑。他曾經是大學教師，但在課堂上公開將製造暴恐案件的極端恐怖分子稱為“英雄”，還利用教師的身份，拉攏、誘惑、裹脅一些人員出境參加“東突”勢力活動，是支持極端暴恐活動的分裂分子。



有關機構打著所謂“人權”、“自由”的幌子為這樣一個支持極端暴恐活動的分裂分子來進行“漂白”，是對其犯罪活動的縱容和鼓勵，也是對法治和人權的褻瀆和愚弄。我們要求有關機構明辨是非，收回提名，停止支持分裂和暴恐勢力。



問：中方是否知道美方將制裁的有關中方官員的名單？



答：我們對美方的錯誤做法表示堅決反對。



問：第一個問題，你能否告知本次國慶閱兵式和群眾遊行大概花了多少錢？第二個問題，NBA季前賽在中國被暫停轉播。那麼中國球迷在本周末怎麼觀看比賽呢？



答：你的第一個問題不是外交問題。但我想，你作為在北京的外國常駐記者，應該觀看了有關慶祝活動，也感受到了中國人民高度的愛國熱情。



關於第二個問題，我昨天已經就NBA的有關問題作了回應，沒有要補充的內容。



問：據報道，NBA總裁蕭華今天抵達中國，並將會見中方官員討論NBA涉香港有關問題。中方官員是否將與其會見？



答：我不了解你說的情況。



問：中方是否會派代表出席日本德仁天皇的即位慶典？會派哪位官員出席？



答：中方已經收到了邀請，出席情況我們會適時發布。



問：中國官媒指責蘋果公司支持香港示威者，稱蘋果應用商店的一款應用程序可幫助示威者識別香港警察的行蹤。中方是否就此與蘋果公司溝通？是否已要求蘋果公司下架該應用？



答：我不了解你說的具體情況。我能告訴你的是，近來在香港發生的極端暴力犯罪行為挑戰香港的法治和社會秩序，威脅香港市民的生命財產安全，也破壞了香港的繁榮穩定。任何有良知和正義感的人都應該對此予以抵制和反對，而不是支持和縱容。