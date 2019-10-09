安倍表示決心開創日中關係新時代

中評社香港10月9日電／日本首相安倍晉三9日在參院全體會議上，就日中關係表示：“決心擴大所有層面的交流，把日中關係推上新階段，開創日中新時代。”關於伴隨消費稅增稅的輕減稅率，他強調：“為了今後也順利實施並固定下來，將推進告知、宣傳等細緻的工作。”



共同社消息，關於2020年東京奧運會和殘奧會，安倍表示：“防暑措施極其重要。將推進多樣化的信息發佈、完善救護醫療態勢等軟硬件兩方面的舉措。”安倍在回答公明黨黨首山口那津男質詢時發表了上述言論。



山口指出，對於不屬於幼兒教育免費化對象的“幼兒園類似設施”也出現了要求減輕負擔的聲音。安倍回應稱“正在就中央政府與地方合作的援助方式進行研究”。關於明年4月將啟動的高等教育免費化，山口要求不僅是低收入家庭，還要照顧中等收入群體。



圍繞輕減稅率，山口強調有必要提供支援，促進更多採用可進行應對的收銀機。



在山口之後，日本維新會聯合黨首片山虎之助進行了質詢。安倍就修改《憲法》強調：“我認為在憲法審查會上反復討論、加深國民的理解，是我們國會議員應當發揮的重要職責。”關於跨太平洋夥伴關係協定（TPP），他表示：“這對地區的穩定和繁榮而言意義重大。包括美國在內，儘可能多的國家和地區加入進來是最理想的。”



下午還將有其他議員提出質詢。7日開始的眾參兩院代表質詢將在9日結束。