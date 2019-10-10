雙十晚會　蔡致詞強調“中華民國台灣”　

雙十晚會首次移師桃園，蔡英文親自出席致詞，感謝僑胞爭取台灣的國際參與。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月10日電（記者 黃文杰）蔡英文9日晚間到桃園出席2019雙十晚會，強調這三年多來的改革與建設成果，包括今年第二季的經濟成長率是亞洲四小龍第一、減稅、連續四年提高基本工資、推動托育補助新制及長照2．0等。只要我們團結努力、充分發揮台灣人的韌性，“中華民國台灣”一定能克服萬難、持續升級，在國際上發光發熱。



雙十晚會通常是雙十慶典前一晚舉行，以往是四海同心、僑胞之夜，民進黨蔡政府上台，在籌備主委、“立法院長”蘇嘉全改變下，型態大幅改變，更多台灣元素與特色。



今年雙十晚會首次移師桃園，並在桃園高鐵站前廣場架設戶外超大舞台，來自全球僑胞估計3500人出席，其他座位開放免費索票，約兩萬人參與。



蔡英文晚間出席雙十晚會，並上台致詞，她提到，今年雙十慶典的主題是“攜手世界，台灣耀飛”。“中華民國台灣”的外交，向來充滿挑戰，僑胞朋友一直跟我們一起努力，爭取台灣的國際參與，讓台灣被世界看見。僑胞就是“攜手世界”的最佳夥伴。



她指出，今年是台灣投資大爆發的1年，今年第2季的經濟成長率也是亞洲四小龍第一。不僅台商回流投資總額超過6，100億元，還有許多世界級的企業，像是Google、Facebook、亞馬遜AWS、微軟都紛紛加碼投資台灣，讓台灣後續的經濟發展增加很多動能。



蔡英文表示，這三年多來，政府不論是改革或建設都有很多成果。面對兩岸議題，我們也堅守主權，讓國際社會了解“中華民國”台灣堅持的理念跟價值。



她肯定桃園這幾年飛快成長有目共睹，投資大爆發的一年，光桃園37家廠商，1，484億的投資，預期創造超過1萬3千個工作機會，所以鄭文燦施政滿意度六都第一名。



“攜手世界，台灣耀飛”，蔡英文說，只要我們團結努力、充分發揮台灣人的韌性，“中華民國台灣”一定能克服萬難、持續升級，在國際上發光發熱。



蔡英文在雙十晚會致詞，除了主題“攜手世界，台灣耀飛”的“台灣”兩字，頻頻出現，致詞也凸顯台灣人韌性，



“中華民國”也都跟台灣連結，沒有單獨喊“中華民國”，都是“中華民國台灣”。